"Это привело меня в шок" — владелец оружейного магазина о нападении мародёров в военных касках в Алматы

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На пленарном заседании мажилиса выступил директор оружейного магазина "Корган Центр" Артур Осипов, передаёт BaigeNews.kz. Во время январских событий его магазин полностью разграбили и украли более 37 тысяч единиц оружия и товаров спортивно-туристического направления, мужчина оценил причинённый ущерб в 3 миллиарда тенге.

"За свою жизнь я видел многое, но то, что я увидел тогда, привело меня в шок. Мы не понимали, что нам делать, как сохранить наше имущество, а ещё больше боялись того, что мародёры могут использовать украденный у нас товар. Никто не мог понять, были ли это обычные граждане или специально обученные люди. На нападавших были военные каски, для взлома дверей и окон применялось специальное оборудование. Ошеломлённые тем, как демонстранты захватывают здания городских администраций, поджигают государственные учреждения, грабят и разворовывают объекты бизнеса, проявляют агрессию к военнослужащим, мы боялись за свою жизнь", — поделился мужчина.

По поручению президента 12 января 2022 года по итогам заседания оперативного штаба правительственной комиссии совместно с акиматами поручено в кратчайшие сроки восстановить объекты во всех регионах, а также обеспечить возобновление деятельности объектов малого и среднего бизнеса.

"Президент оперативно принял не простое, но важное решение помочь всем пострадавшим, не дать малому и среднему бизнесу потерпеть крах. Ущерб от "январских событий" нам возмещён за счёт государства. Сегодня мы уже восстановились и продолжаем развивать свой бизнес. Хочу выразить искреннюю благодарность от всей нашей команды президенту, который поддержал нас после январских событий, показав, что нас, предпринимателей, государство не бросит и поддержит в тяжёлой ситуации! Настало время всё назвать своими именами. Бандитам и мародёрам не должно быть никакой пощады, сейчас мы ждём от государства решительных действий", — сказал Артур Осипов.

Ранее группа депутатов "Жаңа Қазақстан" направила запрос с требованием дать ясную картину и оценку январским событиям. Депутат Едил Жанбыршин отметил, что правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, сообщили о 238 погибших. Однако после следственных действий казахстанцы так и не получили ответы на заданные вопросы.