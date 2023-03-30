"Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова

Фото: СЦК РК

Депутат Нурлан Ауесбаев и председатель партии ОСДП Асхат Рахимжанов высказались о голосовании против Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент Токаев предлагает хорошие инициативы, но с этим правительством эти задачи невозможно решить. Я не могу точно сказать, кого именно вижу на этом посту. Но мы недовольны проделанной правительством работой. Мы говорим об этом открыто. В Казахстане, слава Богу, проживают около 20 миллионов человек. Кто-то найдется, кто будет выполнять работу хорошо", - заявил Ауесбаев.

По его словам, у бывшего правительства достаточно допущенных ошибок, и основная из них – это социальная политика.

Лидер ОСДП Асхат Рахимжанов считает, что премьер-министр должен быть профессионалом и улучшать социальное положение граждан.

"Он должен понимать, насколько важно быть социально-ответственным, и выстраивать политику и работу правительства, именно с уклоном на то, чтобы защищать интересы и права обычных граждан. Мы все увидели итоги прошлого года, поэтому нас это не устроило. Мы, как парламентская оппозиция, провели совещание в нашей фракции. Я, как руководитель, вынес предложение, что мы должны проголосовать против кандидатуры Алихана Смаилова. Потому что итоги прошлого года не утешительны. Вы сами видели, у нас инфляция поднялась выше 25%, и бесконечные аварии на ТЭЦ, которые происходят. Это не наша компетенция предлагать кандидатуру премьер-министра. Но я знаю, каким он должен быть", - сказал Рахимжанов.

Напомним, указом главы государства премьер-министром Казахстана был назначен Алихан Смаилов.