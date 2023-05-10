"Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение

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В СМИ появилась информация о том, что из партии зелёных "Байтак" исключили Амиртая Азамтхана, который является её председателем, передает BaigeNews.kz. Однако сам лидер партии опровергает это сообщение.

"В данное время группа людей устроили саботаж, испуганы и опасаются лишиться собственных мандатов. И выдумывают эти ситуации. Это попытка рейдерского захвата партии. За это перед законом они будут отвечать. Мы написали заявление в полицию. Дальше этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы", - заявил Азаматхан.

Глава партии заверил, что центральный аппарат и 20 филиалов по стране работают в штатном режиме. По его словам, появилась организованная группа, которая пытается парализовать работу партии.