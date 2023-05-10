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  • "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение
zakon-img Сегодня, 13:21
223
Сегодня, 13:21
223
Фото: zakon-img

"Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение

В СМИ появилась информация о том, что из партии зелёных "Байтак" исключили Амиртая Азамтхана, который является её председателем, передает BaigeNews.kz. Однако сам лидер партии опровергает это сообщение. 

"В данное время группа людей устроили саботаж, испуганы и опасаются лишиться собственных мандатов. И выдумывают эти ситуации. Это попытка рейдерского захвата партии. За это перед законом они будут отвечать. Мы написали заявление в полицию. Дальше этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы", - заявил Азаматхан.

Глава партии заверил, что центральный аппарат и 20 филиалов по стране работают в штатном режиме. По его словам, появилась организованная группа, которая пытается парализовать работу партии. 

"В связи с этим 10 мая 2023 года, в 15:00 состоится совещание по вопросам организации работы филиала партии города Алматы. Совещание проведёт секретарь партии Мартель В.А. Явка обязательна для всего актива и сотрудников филиала, членам Бюро, а также персонально Апсембетова Б. Неявка рассматривается как нарушение партийной дисциплины", - добавили в пресс-службе "Байтак".

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Сегодня, 13:21
223
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