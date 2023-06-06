"Это перебор с властью". Что происходит в Уйгурском театре, и причём тут Масимов

Фото: Instagram/uyghurtheatrekz

Скандал вокруг Уйгурского театра музыкальной комедии в Алматы разразился этой весной в соцсетях. И поводом для этого послужили не новые постановки, а резкие кадровые перестановки.

Заслуженный деятель Казахстана, певица Дильназ Ахмадиева на своей странице в Instagram заявила о, по её мнению, несправедливом увольнении её отца - Мурата Абдуреимовича Ахмадиева, который посвятил не один год служению театра. Артистка также сообщила об уходе других сотрудников культурного учреждения, призывая обратить внимание министерства культуры и спорта и даже самого президента на сложившуюся ситуацию. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

"Массовые увольнения"

Музыкант, народный артист Казахстана Мурата Ахмадиев посвятил развитию Уйгурского театра 50 лет, 25 из которых он его возглавлял. Преданность артиста всегда ценилась и вызывала уважение среди коллег, рассказала его дочь Дильназ. По её словам, ситуация изменилась, когда директором театра стал Дилмурат Бахаров - после его назначения Мурата Ахмадиева уволили.

"С приходом нового директора рабочий договор с моим отцом, который продлевался каждый год, не был продлён. Ему был выслан расчёт. Его не проводили с достоинством на пенсию, не предложили ничего. Просто выгнали таким образом", - рассказала певица в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

Ахмадиева уточнила, что нынешний директор театра Дилмурат Бахаров 19 лет работал в подчинении её отца. Он занимал должность руководителя музыкальной труппы "Сада".

Отношения между шефом и бывшим подчинённым были хорошие:

"У них всегда были хорошие отношения. Я не знаю, что случилось с его приходом к его должности. У меня с ним тоже были хорошие отношения до того, как он так поступил с моим отцом", - говорит певица.

Стало известно, что помимо Мурата Ахмадиева театр покинули и другие сотрудники, пользующиеся уважением и признанием коллег, например, балетмейстер Эльмира Сайдуллаева. За ней последовали 10 артистов балета, которые были не согласны с решением руководства театра.

На фоне сложившейся ситуации решение об уходе приняла и сама Дильназ Ахмадиева:

"Я думаю, что это перебор с властью. Человек много на себя берёт. Директор уволил молодого талантливого балетмейстера Эльмиру Сайдуллаеву. До этого он просил её стать артисткой балета. Она из-за травм, полученных в том же театре, не может быть артисткой балета. Она сказала "Я не могу танцевать". И ей ответили "Увольняйся по собственному желанию". Я считаю, это ненормально, когда не прошёл год с его назначения, а из 180 человек 30 уже уволены. В том числе главный режиссёр, который проработал больше 45 лет".

В самом театре отвечать на любые вопросы касательно массовой текучки кадров категорически отказались. Не стал Уйгурский театр комментировать и всплывшие в соцсетях данные о косвенном родстве директора Бахарова с осуждённым экс-председателем КНБ Каримом Масимовым. Официальный запрос редакция направила в культурное учреждение ещё в апреле.

Официальный ответ минкультуры и спорта

В комитете культуры нам, к слову, тоже не сообщили, имеет ли Дилмурат Бахаров родственные связи с Масимовым. А на вопрос, как и когда был назначен новый руководитель театра, в ведомстве дали краткий ответ:

"При назначении на руководящую должность республиканских театров Комитет культуры руководствуется типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих государственных организаций культуры, утвержденными приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 июля 2017 года № 209. В этой связи 14 марта 2023 года на должность исполняющего обязанности директора Театра с учетом соответствия вышеуказанным характеристикам был назначен Д.Н. Бахаров".

Что касается жалоб бывших сотрудников театра, их рассмотрела рабочая группа:

"В целях всестороннего, полного и объективного изучения поднимаемых в обращениях вопросов, рабочей группой проведена встреча с работниками театра, истребованы пояснения и изучены документы".

Нарушений в действиях нового руководства театра Минкультуры по всей видимости не нашло, а самого Мурата Ахмадиева, просто проводили на пенсию:

"На основании пункта 24 статьи 52 Трудового кодекса приказом и.о. директора Театра от 04.01.2023 года за № 07-04-08 трудовой договор с

М. Ахмадиевым прекращён", - звучит официальный ответ Министерства культуры и спорта РК.

Ещё один актуальный вопрос - сколько театр получает из госбюджета - повис в воздухе, потому как ни сам театр, ни Министерство официального ответа на этот вопрос нам давать не стали. Редакция BaigeNews.kz следит за развитием событий.