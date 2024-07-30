"Это невосполнимые потери": сколько человек погибли на дорогах Казахстана

Причины высокой аварийности на дорогах Казахстана назвал на заседании правительства министр внутренних дел Ержан Саденов, передаёт BaigeNews.kz.

"Ежегодно в стране в ДТП погибают более 2 тыс человек, свыше 19 тыс получают увечья. Это невосполнимые потери. На рост ДТП, во-первых, повлияли изменения подходов учета. Второе - рост количества авто. Третье - состояние инфраструктуры. Четвертое – дисциплина водителей", - сообщил Ержан Саденов.

По его словам, большую опасность представляют загородные трассы. На них приходятся почти все тяжкие ДТП по причине состояния дорог.

"Это указывает на системные проблемы. Выявляем их в ходе аудита дорожной безопасности. Выдаем предписания акимам и Минтранспорта. С начала года выдано более 24 тыс предписаний. Наказано 3,5 тыс должностных лиц. За невыполнение обязанностей ежегодно расследуются порядка 15 уголовных дел.Однако это не снижает аварийность", - заявил министр.

Высокий уровень смертности отмечается на трассах областей Улытау, Жетісу, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской.