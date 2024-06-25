Это неправда: Бозумбаев о покупке дешевых предметов быта пострадавшим от паводков

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, насколько соответствует действительности информация о том, что ущерб пострадавшим от паводков казахстанцам компенсируют дешевыми предметами быта, передаёт BaigeNews.kz.

"Все, что вы сказали – неправда. Акиматы не обязаны покупать мебель и технику", - заявил Бозумбаев.

По его словам, все приобретается за счет спонсорских средств.