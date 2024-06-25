  • 25 Июня, 13:53
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Это неправда: Бозумбаев о покупке дешевых предметов быта пострадавшим от паводков

Сегодня, 13:41
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Фото: МЧС РК Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41
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Фото: Фото: МЧС РК

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, насколько соответствует действительности информация о том, что ущерб пострадавшим от паводков казахстанцам компенсируют дешевыми предметами быта, передаёт BaigeNews.kz.

"Все, что вы сказали – неправда. Акиматы не обязаны покупать мебель и технику", - заявил Бозумбаев.

По его словам, все приобретается за счет спонсорских средств.

"Если сейчас в дома ставится мебель и техника - это за счет спонсоров. Дополнительные какие-то вещи. Поэтому акиматы сами не покупают ни технику, не мебель. Сами не приобретают ничего. Все", - резюмировал заместитель премьер-министра.

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