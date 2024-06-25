Это неправда: Бозумбаев о покупке дешевых предметов быта пострадавшим от паводков
Сегодня, 13:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:41Сегодня, 13:41
50Фото: Фото: МЧС РК
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, насколько соответствует действительности информация о том, что ущерб пострадавшим от паводков казахстанцам компенсируют дешевыми предметами быта, передаёт BaigeNews.kz.
"Все, что вы сказали – неправда. Акиматы не обязаны покупать мебель и технику", - заявил Бозумбаев.
По его словам, все приобретается за счет спонсорских средств.
"Если сейчас в дома ставится мебель и техника - это за счет спонсоров. Дополнительные какие-то вещи. Поэтому акиматы сами не покупают ни технику, не мебель. Сами не приобретают ничего. Все", - резюмировал заместитель премьер-министра.
Самое читаемое
- На растениях уже появились болезни: аграрии СКО сделали прогноз по урожаю
- Не попавшая на рейс депутат подаст в суд на авиакомпанию Air Astana
- Отец пытался утопить своих детей на пляже
- Токаев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане
- "Я не смог его защитить": павлодарца лишили свободы за смерть друга