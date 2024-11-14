"Это не зоопарк": депутат Кожаев ― о том, почему нет фото Бишимбаева из колонии

Нераспространение фотографий Бишимбаева из исправительного учреждения "связано с охраной прав граждан". Об этом в кулуарах Сената заявил депутат Марат Кожаев, передает BaigeNews.kz.

"Даже гражданин, отбывающий наказание, имеет гражданские права. Если он не желает, чтобы его демонстрировали, конечно, заставить его сделать это невозможно. Извините, я грубо скажу, я все-таки силовик, это не зоопарк. Надо доверять официальным лицам. Он содержится в колонии максимальной безопасности в Степногорске", - сказал Кожаев.

Напомним, экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова осудили на четыре года, признав виновным в укрывательстве преступления.