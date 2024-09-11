Это не вина Минпросвещения - Аймагамбетов об отравлении детей в Мангистауской области

Депутат Асхат Аймагамбетов не считает Минпросвещения РК виновным в массовом отравлении учащихся в Мангистауской области. Экс-министр отметил системные проблемы, которые, по его мнению, привели к случившемуся, передаёт BaigeNews.kz.

"Это вопиющий случай. Сотни детей пострадали. Я не считаю, что это вина Минпросвещения. Это результат системной ошибки. Важно провести полные проверки всех образовательных учреждений и принять дополнительные меры. Это лишь верхушка айсберга. В чём же корень проблемы? На протяжении всех этих лет мы придерживаемся курса на либерализацию. Однако, когда мы лишаем полномочий СЭС, это приводит к серьёзным последствиям. Мы всё чаще сталкиваемся с случаями отравлений в общественном питании и школьных столовых. Дело в том, что СЭС сейчас не располагает достаточной компетенцией для надлежащего контроля. Кроме того, существуют и вопросы, касающиеся хранения и транспортировки продукции", - отметил депутат.

Аймагамбетов также прокомментировал информацию о том, что директор школы, где произошло отравление, якобы является его родственником.

"Это всё фейк. Человек, который заявил об этом, приехал из другой страны, является кандасом. Это не соответствует действительности", - сказал Аймагамбетов.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы ученики младших классов первой смены массово отравились в столовой. Число пострадавших выросло до 300. Сейчас в больнице находятся 52 ребёнка.

По факту массового отравления начато досудебное расследование по части 1 статьи 304 УК РК - "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".