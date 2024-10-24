Это не суицид, а убийство: Находка на дереве напугала жителей Усть-Каменогорска

Нечто похожее на тело человека, завернутое в чёрный пакет, обнаружили жители Усть-Каменогорска на дереве. Находка привела горожан в ужас. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с места событий появилось в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oskemen/Усть-Каменогорск❤ Новости | Реклама | Сотрудничество (@pod_nebom_ukg)

Как выяснилось, таким образом работники одного из кафе решили "украсить" город к празднованию Хэллоуина. Но люди их креативные способности не оценили.

"Только что была в этом районе, ну это просто ужас, это было уже лишним", "Ужас! Зачем такое вешать? Рядом детская поликлиника, школы, садики", "Вот вы представьте, человек с больным сердцем идёт и такое видит, лет 70-80, который явно не шарит за хэлуины и прочее. Чисто из человеческих соображений должны же понимать. Не каждый поймёт прикол", "Судя по тому, как оно связано, это не суицид, а убийство..." - пишут люди под постом.

В департаменте полиции ВКО отметили, что за нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов 29-летний гражданин привлечён к административной ответственности. Штраф составил 30 МРП - 110 760 тенге.