"Это не налог на роскошь" - глава МНЭ о прогрессивной шкале ИПН

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, как будет выглядеть прогрессивная шкала индивидуального прогрессивного налога (ИПН), передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Прогрессивная шкала ИПН не рассматривается как налог на роскошь, мы ввели налог на роскошь, в новом Налоговом кодексе есть. Мы будем облагать очень дорогие машины, дорогую недвижимость, дорогие алкоголь и сигареты – они попадают под эту категорию и будут облагаться налогом. А что касается дифференциации ИПН – это разная шкала ИПН, который будет изыматься от дохода работника", - сказал Нурлан Байбазаров.

По его словам, сейчас рассматриваются разные варианты.

"Но там будет, естественно, принцип – чем больше зарабатываешь, тем будет увеличиваться налоговая нагрузка. Но хочу заверить, что это тоже будет очень сбалансировано, мы будем только больше налогооблагать те категории высокооплачиваемых людей, которые в нашей стране есть в разных секторах. Для основной массы эту шкалу сохраним. Граждане, которые высокие доходы имеют, это их гражданский долг да, наверное, отдавать в виде налогов. Но здесь надо учитывать другие риски – не будут ли уходить в тень, прятать зарплаты. Мы эти вопросы сейчас продумываем и предложим разумные варианты, - резюмировал глава МНЭ.