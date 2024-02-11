Это не авария: разрыв компенсатора произошёл на ТЭЦ-2 Астаны
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В социальных сетях появилось фото разобранной турбины, в сообщениях пишут об аварии на столичной ТЭЦ-2, передаёт BaigeNews.kz.
Между тем, на предприятиии утверждают, что неисправность на станции ликвидировали ещё вчера, при этом на работу станции происшествие никак не повлияло.
"9 февраля в 11:44 был отключен ТА-4 по неисправности системы регулирования. Вследствие чего произошел разрыв компенсатора. Это не авария.
Все дефекты были устранены и ТА-4 находится в работе. Нагрузка на него, как и прежде, 100мВат. Это никак не повлияло на работу ТЭЦ-2", — говорится в сообщении АО "Астана Энергия".
Инцидент на ТЭЦ прокомментировали в Минэнерго, сообщив, что проблема на потребителях никак не отразилась
"В настоящее время турбина 4 на ТЭЦ-2 в работе. Указанные на фотографии дефекты были устранены без ограничения потребителей электрической и тепловой энергии. На фото отражён процесс проведения ремонтных работ, которые вчера, в субботу 10 февраля, были завершены", — уточнили в министерстве.
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