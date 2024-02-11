Это не авария: разрыв компенсатора произошёл на ТЭЦ-2 Астаны

В социальных сетях появилось фото разобранной турбины, в сообщениях пишут об аварии на столичной ТЭЦ-2, передаёт BaigeNews.kz.

Между тем, на предприятиии утверждают, что неисправность на станции ликвидировали ещё вчера, при этом на работу станции происшествие никак не повлияло.

"9 февраля в 11:44 был отключен ТА-4 по неисправности системы регулирования. Вследствие чего произошел разрыв компенсатора. Это не авария.

Все дефекты были устранены и ТА-4 находится в работе. Нагрузка на него, как и прежде, 100мВат. Это никак не повлияло на работу ТЭЦ-2", — говорится в сообщении АО "Астана Энергия".

Инцидент на ТЭЦ прокомментировали в Минэнерго, сообщив, что проблема на потребителях никак не отразилась