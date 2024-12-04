Это не актуально ― аким СКО о переименовании Петропавловска

Петропавловск не будут переименовывать в Кызылжар. Об этом на брифинге в СЦК сказал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Нурмухамбетов, сейчас на повестке дня не стоит вопрос о переименовании Петропавловска. По его словам, жителей города волнуют совершенно другие вопросы.

"Я бы сказал, это не актуально. В основном этот вопрос поднимают иногородние жители. Местные тоже поднимают вопросы. Но сделав срез, получается малая толика людей, которые сегодня настоятельно говорят, что это (переименование города - прим. автора) сегодня актуально. Мы же проводим слушания, аким города встречается с людьми, я встречаюсь с людьми. Сегодня больше всё-таки вопрос стоит именно по развитию города", - сказал глава региона.

Аким подчеркнул, что из имеющихся 366 км дорог областного центра только 214 покрыты асфальтом. В этом году отремонтировано 59 км. На 39 улицах впервые появился асфальт.

"Сегодня 40% областного центра ― грунтовое покрытие. Люди говорят: от того, что вы переименуете, ни холодно, ни жарко. Проложите асфальт. Сделайте мне тепло. Сделайте сквер, объекты социальной сферы, спортивные площадки. Поставьте освещение", - обозначил беспокоящие жителей проблемы Гауез Нурмухамбетов.

Он пообещал журналистам вернуться к вопросу о переименовании Петропавловска после решения всех этих проблем.

Ранее сообщалось, что шесть сёл переименуют в Павлодарской области.