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  • "Это наши герои" – дать премии ликвидаторам аварии в Экибастузе призвал Олег Крук
inform.kz Сегодня, 19:54
61
Сегодня, 19:54
61
Фото: inform.kz

"Это наши герои" – дать премии ликвидаторам аварии в Экибастузе призвал Олег Крук

Исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук признал предпринимателей поощрить материально работников, которые вовлечены в ликвидацию аварий на теплосетях и ТЭЦ Экибастуза, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы всем рекомендуем поощрить их материально. Это самое хорошее поощрение. Надо отметить людей при трудовых коллективах, в домашних условиях. Это наши герои. Они приехали из Астаны, Петропавловска, Караганды. Уехали от своих семей и здесь занимаются", - сказал Крук.

Он отметил, что люди работают в жёстких условиях, чтобы выправить сложившуюся ситуацию.

"Ночь, холод, мокро, постоянная вода, сырость. Как это можно оценить?" - добавил Крук.

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#Экибастуз
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:54
61
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