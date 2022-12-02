"Это наши герои" – дать премии ликвидаторам аварии в Экибастузе призвал Олег Крук

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Исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук признал предпринимателей поощрить материально работников, которые вовлечены в ликвидацию аварий на теплосетях и ТЭЦ Экибастуза, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы всем рекомендуем поощрить их материально. Это самое хорошее поощрение. Надо отметить людей при трудовых коллективах, в домашних условиях. Это наши герои. Они приехали из Астаны, Петропавловска, Караганды. Уехали от своих семей и здесь занимаются", - сказал Крук.

Он отметил, что люди работают в жёстких условиях, чтобы выправить сложившуюся ситуацию.