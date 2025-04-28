На судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата допросили еще одного свидетеля трагедии – Юлдаша Розыбакиева, передаёт BaigeNews.kz.

По словам 19-летнего парня, они с друзьями на трех машинах приехали на место, где убили Шерзата, намного позже, когда всё уже произошло. Парни видели, как двое лежали на земле, а вокруг собралась толпа жителей.

"Они лежали на спине, но они живые были. Мы думали, что серьезного ничего нет. Приехала серая Sonata, двоих забрала. Женщина подняла розовую кепку и зеленые патроны, в карман положила, села в машину и уехали", - вспоминает Юлдаш Розыбакиев.

Прихали сотрудники полиции и скорая помощь. Соседи сказали, что был черный Mersedes. Друг Юлдаша – Арлан Казыкенов предложил позвонить знакомому Нуркиясу Ильясову. Поговорил, потом сказал: "Поехали вверх, в ауыл".

Они приехали на машине Арлана Казыкенова в село. Оказалось, что там было шесть или семь человек. Они были в нетрезвом состоянии. Стояли две машины: Golf и черный Mersedes.

Парни поздоровались с компанией. Нуркияс Ильяс попросил ждать у своей машины.

Затем к ним в машину сели Нуркияс Ильясов, Абзал Шынасыл и одна из девушек.

По дороге в Талгар черный Mersedes исчез из виду. Нуркияс Ильясов попросил развернуться и поехать к ним.

"Мы остановились. Нуркияс, Абзал и девушка вышли. Сели Равиль и еще какая-то девушка", - рассказал Юлдаш.

По дороге к Талгару всех задержала полиция.

Также в ходе допроса в отделе полиции Юлдаш Розыбакиев признался, что в начале не знал о причастности Нуркияса и его товарищей к драке, однако по дороге возле смотровой площадки Тенгиз, когда черный Mersedes отстал, Нуркияс сказал: "Это наша тема". Именно тогда Юлдаш понял, что они причастны к драке у магазина "Камажай".