Это наша родина, наша общая земля: истории депортированных народов в Казахстан

Первый день весны в Казахстане встречают словом "Спасибо". 1 марта, день, когда была создана Ассамблея народа Казахстана, учреждён Днём благодарности. Это праздник милосердия, дружбы, любви всех казахстанцев друг к другу, уважения к прошлому, благодарности казахскому народу за помощь, которую они проявили в годы депортации. Редакция BaigeNews.kz делится историями невероятной доброты, щедрости и милосердия.

Многонациональная страна – это результат нескольких миграционных волн в Казахстан. В начале XX века в ходе крестьянского переселения периода столыпинских реформ в Казахстан прибыло 1 млн 150 тысяч человек из России, Украины и Беларуси.

В 1930-е годы во время коллективизации в Казахстан было сослано 250 тысяч раскулаченных крестьян. Тогда же на строительство промышленных объектов со всех уголков СССР было переселено порядка 1,2 миллиона человек.

Важную веху в истории Казахстана занимает массовая депортация разных этнических групп. Она длилась два десятилетия – с 1930-х по 1950-е годы. Депортация коснулась не менее шести миллионов человек. Целые народы были насильно выдернуты из исторической родины и брошены в холодную степь. В их числе – корейцы, немцы, поляки, финны, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы.

Согревали в морозы и бураны

Член Совета Ассамблеи народа Казахстана Салман Героев рассказал, через что прошли его предки, вайнахи, прежде чем попасть в Казахстан.

По его словам, с самого начала Великой Отечественной войны вайнахи принимали самое активное участие в защите своей родины – СССР. В Чечено-Ингушетии были сформированы, обучены и снаряжены всем необходимым несколько дивизий и подразделений. Воины-чеченцы, ингуши на всех фронтах проявляли стойкость, мужество и бесстрашие. Но, несмотря на такую преданность, власти решили избавиться от нации. 23 февраля 1944 года в пять утра в дома сельчан и городские квартиры чеченцев и ингушей ворвались солдаты и офицеры с оружием: 15 минут были даны на сборы, брать с собой разрешалось ручной багаж. За четыре часа людей погрузили в эшелоны, которые нескончаемым потоком потянулись на восток. Салману Героеву тогда было пять лет. И он вместе с родителями был в этих вагонах.

Таких поездов было отправлено 180, в которых перевезли 493 269 граждан ингушской и чеченской национальностей. По словам Героева, в первые годы ссылки, не приспособленные к новым климатическим условиям, без средств к существованию, вайнахи тысячами умирали от голода, холода и болезней. По официальным данным, в пути следования было убито 50 человек, умерло 1272 человека. Однако реальные цифры вдвое, а то и втрое выше.

"Народ Казахстана, куда прибыли спецпереселенцы, имел о них смутное представление. Но то, что они предатели и изменники родины, так усиленно рекламировалось, что было известно всем. Коренное население встретило вайнахов настороженно, хотя той открытой вражды, на которую рассчитывали власти, не проявило", - рассказал ветеран.

Здесь, по его мнению, роль сыграли множество факторов. Во-первых, к тому времени казахи сами перенесли голощёкинский геноцид, в котором потеряли порядка миллиона человек, и о том, что такое горе знали не понаслышке. Во-вторых, они смогли найти и наладить общий язык с ранее высланными сюда корейцами, немцами и представителями других национальностей, убедившись, в том, что это такие же многострадальные люди. Трагедию этих народов они восприняли как свою. В-третьих, чеченцы и ингуши исповедовали мусульманскую религию, придерживались строгих правил и были такими же трудолюбивыми, как и сами казахи.

"Мы отдаём должное национальному менталитету казахского народа, его характерной черте, вобравшей в себя доброту, благожелательность к народам, которые в пронизанные морозами, буранами степи согревали, кормили, потеснившись, давали угол своего жилья, в частности вайнахам. Такое отношение спасло половину вайнахского народа от гибели", - отметил Героев.

В этот праздник вайнахи, живущие в Казахстане, благодарят казахскую землю и казахский народ.

"Мы будем звонить своим друзьям, знакомым и поздравлять их, будем встречаться. Во время таких встреч мы всегда желаем, чтобы эта земля сохраняла мир и спокойствие, расцветала. Мы не просто её обитатели. Это наша родина, наша общая земля, мы все должны беречь нашу общую республику. Такой праздник нужен. Непорядочно забывать то добро, которое сделали, причём не частному лицу, а целому народу", - сказал Салман Героев.

Спасли целый род

Историю своей семьи рассказал один из лидеров Союза ветеранов войны в Афганистане, руководитель военно-спортивного клуба "Гвардеец" Салихжан Гамастинов.

"В 1940 году, за год до начала Великой Отечественной войны, мой бабай (дедушка) с абикой (бабушкой) и четырьмя детьми были переселены из далёкой Татарии в колхоз Кенес Алексеевского района. В Кенесе в то время не было домов в привычном для нас понимании. Стояли меленькие глинобитные дома. Половина дома отводилась под сарай для скота, во второй половине жили люди. Прибывшие семьи были распределены по домам местных жителей – на первое время, пока не построится жильё для переселенцев. Дедушка с бабушкой и ещё маленькими моими отцом, дядей и двумя тётями были распределены на постой к семье Сыздыковых", - рассказывает Гамастинов.

Изголодавшихся людей ждал дастархан с хлебом, бешбармаком, молочными продуктами и чаем. В честь прибывших из Татарии зарезали целого барана. Невероятная щедрость, учитывая, какими сложными были те времена. Когда наступила пора укладываться спать, Сыздыковы уступили свои спальные места гостям. Так началась жизнь татар Гамастиновых в Казахстане.

Благодаря поддержке Сыздыковых семья Гамастиновых справилась с ударом судьбы, встала на ноги. Дед Салихжана до конца жизни благодарил спасителей своего рода. Этому же учил детей и внуков. Настолько Гамастиновы дорожили дружбой с Сыздыковыми, что отдавали им всё самое лучшее. Когда кололи дрова или заготавливали сено для скота, сначала не себе домой отвозили, а семье Сыздыковых.

"Я помню, был маленьким, отец построил баню. Настоящую, татарскую. Татары очень любят баню. И отец сказал: "Первыми в этой бане будут мыться Сыздыковы". И действительно, он позвал их семью. Они пришли, помылись. После бани они зашли в наш дом, где их ждали угощения и чай", - делится воспоминаниями собеседник.

Спустя 85 лет семьи продолжают общаться и поддерживать друг друга. В День благодарности по традиции Салихжан Гамастинов посещает семью Сыздыковых.

"1 марта, так как это рабочий день, я позвоню семье Сыздыковых, поздравлю их, а в субботу с женой поеду к ним с большими подарками. У них внуки есть. Каждый год езжу, это традиция у нас. Я там должен быть, это обязательно. Помогая друг другу, мы поняли, что эти отношения самые ценные", - отметил ветеран.

В Казахстане живёт четвёртое поколение Гамастиновых, переселённых из Татарии. Салихжан Гамастинов рассказывает, что никогда не задумывался о том, чтобы переехать из страны.

"Мы не собираемся переезжать. Здесь у нас друзья, товарищи, семья Сыздыковых. У нас 128 родственников в одном клане. В нём есть семь национальностей: казахи, узбеки, уйгуры, корейцы, татары, башкиры, немцы. Когда мы все собираемся, мы молимся за упокой души дедушки и бабушки, которые сюда приехали. Если бы они не приехали, не было бы нас всех. Наша семья благодарна семье Сыздыковых. Если бы не они, дедушка с бабушкой могли бы умереть. Сейчас я рассказываю про это своим детям, внукам. Они должны знать об этом", - говорит Салихжан Гамастинов.

Спасли от голодной смерти

Семью председателя этнокультурного центра "Polacy" Елены Роговской в числе тысячи других семей поляков в принудительном порядке выслали из Украины в Казахстан в 1936 году. По рассказам её родителей, это происходило просто: приходил уполномоченный, забирал документы якобы для проверки, а затем говорил: "Собирайтесь!". А куда и зачем, этот вопрос не имел ответа. Кто был порасторопнее и пограмотнее, тот приготовился к выселению более серьёзно: взял с собой домашнюю утварь и скотину. А многие взяли с собой только узлы с вещами и ехали с надеждой, что очень скоро они вернутся назад в свои дома.

"Родители вспоминают, привезли их на станцию, подогнали товарный состав, загрузили в вагоны всех привезённых и то, что они успели захватить с собой, и состав тронулся. Ехали они в товарных вагонах вместе со скотиной сеном и домашним скарбом. Люди в ужасе осознавали, что могут больше никогда не встретиться со своими родными. На железнодорожной станции стояли стоны и крики от человеческого горя. Дети и взрослые были напуганы неизвестностью", - рассказывает Елена Роговская.

Ехали они очень долго, питались тем, что взяли с собой, на остановках поили, кормили скотину. Когда доехали до Урала и поезд поехал в обратную сторону, все подумали, что их увезут назад, но никто не знал, что такой манёвр поезда делают, объезжая уральские горы. Потом состав остановился и пошёл слух, что выгрузка будет на уральской земле, но спустя сутки состав тронулся дальше. Застучали колеса, увозя всё дальше и дальше от родной земли вынужденных переселенцев. Станция Акмолинск, выгрузка, встреча с уполномоченным, погрузка в полуторки – тогдашние автомашины - и путь к новому месту назначения – так произошла встреча жителей Украины с казахстанскими степями.

"Кто-то громко запричитал: "Боже, где же мы теперь будем жить. Тут же голая степь". Их удивило то, что кругом одна голая степь, дома без крыш. Люди думали, что эти дома стояли после пожара, а это были казахские мазанки. И так оказалась, что наша семья была распределена в Шортандинский район село Ключи", - поделилась семейными воспоминаниями женщина.

Сегодня весь многонациональный народ Казахстана – одна большая дружная семья, проживающая под одним шаныраком. Елена уверена, что Казахстан – мирная страна большей частью из-за менталитета коренного населения, которое очень гостеприимно.

"Здесь я никогда не чувствовала притеснения или дискриминацию. В Казахстане есть возможность изучать и свой родной язык, и государственный. В День благодарности я выражаю благодарность всему казахскому народу за то, что они в чёрные годы репрессии приняли мою семью, спасли её от голодной смерти в голодных степях. Уже шестое поколение поляков родилось на этой благодарной земле Казахстана. Именно эта земля дала нам возможность сохранить язык, культуру, память этноса. Она подарила нам то, что отняла советская власть у наших родителей, дедов и прадедов: родину и место, где наш дом. Мы всегда с благодарностью говорим "спасибо" за человечность, терпение и доброту народу великой степи", - сказала она.

Елена Роговская считает, что День благодарности – прекрасное время, чтобы помочь людям, которые нуждаются в нашей помощи. Она сама часто бывает в приютах для бездомных, домах престарелых. Помогает едой, деньгами, организует концерты и благотворительные акции.