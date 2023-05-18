Это начало большой войны - религиозные деятели о запрете на продажу вейпов

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Общественность вновь восстала против вейпов. Продукция изначально предлагалась как альтернатива сигаретам, но на практике приводит к тяжёлым респираторным заболеваниям. По исследованиям доктора медицинских наук Абая Байгенжина, они содержат в 60-70 раз больше никотина, чем сигареты.

Представители здравоохранения, духовенства, общественные деятели предложили полностью запретить вейпы в Казахстане, передает BaigeNews.kz. По их единогласному мнению, крайняя мера полного запрета способна остановить угрозу роста заболеваний среди подростков.

"На сегодняшний день рынок табачной индустрии развивается, никотин разрушает системы организма, особенно сильный удар приходится на органы дыхания. Электронные системы доставки никотина и иногда других вредных веществ используют химическую жидкость и около 16000 вкусовых ароматизаторов. В их составе глицерин, пропиленгликоль, которые оказывают токсическое воздействие и поражение дыхательных путей. Это может привести к новому поколению зависимых граждан, в первую очередь страдает дыхательная система. Известен случай заболевания у подростка спонтанной правосторонней пневмонией. Он в течение года регулярно употребляет электронные сигареты, через месяц после активного лечения и выздоровления повторно поступил с этим заболеванием, так как возобновил курение. С 1 июля 2021 года введён запрет на выкуп табачных изделий для детей и подростков, но нормы постоянно нарушаются. Мы три раза выносили законопроект о запрете вейпов, но министерство экономики постоянно отправляет его на доработку",- рассказала заместитель директора Департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения РК Гульнар Сарсенбаева.

Представители религиозных конфессий назвали зависимость от вейпов грехом.

"Сегодняшняя встреча - это не просто пресс-конференция - это начало большой войны, в которой мы все примем участие. Хочу представить взгляд нашей церкви на эту тему. Мы учитываем исследования науки, на которые хотим обратить внимание. Никотин всегда был и будет считаться токсичным. Уровни риска в применении этих средств высокие. Нам как верующим нужно избегать не только то, что может быть плохим, но и имеет признаки плохого. Давайте остановимся и посмотрим, где находимся, и вовремя сделаем выводы. Католическая церковь напоминает, что зависимость от любых веществ является грехом", - рассказал пресс-секретарь Конференции Католических Епископов Центральной Азии Петр Пытлованы.

Тем временем в борьбу за запрет вейпов включились казахстанцы, более 18000 родителей подписали петицию о принятии закона о запрете продажи вейпов в открытом доступе. Об этом сообщила заместитель председателя Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, предприниматель Баян Ахатай.