Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала случай буллинга школьника после участия в видео популярного блогера в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Поводом стала история казахстанки Ольги Колузановой, которая заявила, что блогер-миллионник сняла её несовершеннолетнего сына без согласия в одном из своих роликов. После публикации видео ребёнок подвергся травле в школе.

"В погоне за личными целями забывают о человечности", — написала омбудсмен в Instagram.

Она подчеркнула, что персональные данные и образы детей часто используются в соцсетях без разрешения, что является прямым нарушением их прав. Такие действия, по её словам, могут "разбить доверие ребёнка к миру" и даже сломать его жизнь.

"Очень жаль, что у взрослых, которые сделали это, не хватило совести извиниться и попытаться исправить ситуацию", — добавила Закиева.

Она также сообщила, что связалась с матерью мальчика и пообещала оказывать всю необходимую помощь.

Ранее Минпросвещения РК отреагировало на буллинг школьника.