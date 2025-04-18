"Это может сломать жизнь ребёнка": омбудсмен о травле школьника после видео
Детский омбудсмен РК прокомментировала случай буллинга после съемок у блогера.
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Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала случай буллинга школьника после участия в видео популярного блогера в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Поводом стала история казахстанки Ольги Колузановой, которая заявила, что блогер-миллионник сняла её несовершеннолетнего сына без согласия в одном из своих роликов. После публикации видео ребёнок подвергся травле в школе.
"В погоне за личными целями забывают о человечности", — написала омбудсмен в Instagram.
Она подчеркнула, что персональные данные и образы детей часто используются в соцсетях без разрешения, что является прямым нарушением их прав. Такие действия, по её словам, могут "разбить доверие ребёнка к миру" и даже сломать его жизнь.
"Очень жаль, что у взрослых, которые сделали это, не хватило совести извиниться и попытаться исправить ситуацию", — добавила Закиева.
Она также сообщила, что связалась с матерью мальчика и пообещала оказывать всю необходимую помощь.
Ранее Минпросвещения РК отреагировало на буллинг школьника.
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