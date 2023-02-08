"Это мой второй дом" - россиянка о жизни в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz

София Кленова - россиянка, почти два года живущая в Казахстане. Приехав сюда по работе, она и подумать не могла, что когда-нибудь начнет считать республику своим вторым домом, передает BaigeNews.kz.

"Я приехала в Казахстан год и восемь месяцев назад. Пригласили работать в компанию, которая на тот момент только открыла представительство в вашей стране. Она занимается оптовыми и розничными продажами электротехники. Я почти сразу влюбилась в Астану. Это очень современный и деловой город. Люди постоянно спешат, все с головой в работе, тут невероятная энергетика. В общем, астанчане такие же, как столица, в которой они живут - амбициозные и серьёзные. Мне было легко влиться в местное общество, я не заметила особых отличий в менталитете. Казахстанское гостеприимство, о котором много слышала и читала, ощутила. Спустя всё это время я реально могу назвать Казахстан своим вторым домом", - рассказала девушка.

София уже побывала в Алматы, Актау, Костанае, Актобе и Атырау. Проездом была в Павлодаре.

"Пару раз была на Каспийском море. Мне очень понравились красоты Алматинской области - горы, урочища и озёра. Такую картину вряд ли увидишь где-нибудь ещё. Но, скажу честно, в плане сервиса Казахстану ещё есть куда расти. Да, в таких местах, как Медеу и Шымбулак обслуживание на хорошем уровне, но чем дальше от этих популярных точек туристического притяжения, тем ситуация становится хуже. Бизнес словно не заинтересован в том, чтобы туристы посетили их ещё раз", - говорит россиянка.

Софии трудно выделить, что именно больше всего ей нравится в Казахстане. Но всё же есть вещи, в которых, как она считает, Казахстан обошёл своих соседей.

"Я восхищена тем, какие в Казахстане чистые и опрятные города. В них приятно находиться. Не представляю, сколько сил и времени тратят на это городские службы ежедневно. Стоит сказать им спасибо за такую работу. Из казахской кухни мне очень понравился беш - это вкусно. Все блюда из местного меню ещё не успела попробовать, но это есть у меня в планах на будущее. Хочу отдельно упомянуть высокий уровень цифровизации в стране. Казахстан куда более оцифрован, чем соседняя Россия. Оплата транспорта, QR-коды – все это на каждом углу, очень футуристично. Даже для меня, не резидента страны, доступны многие услуги в онлайн-формате. Плюс, так как я работаю в финансовой службе компании, отмечаю контроль государства и налоговых органов за финансовым оборотом, он намного лучше, чем в России. Есть портал электронных счетов-фактур, это тоже большой плюс", - резюмировала она.

Фотографии Софии Кленовой.