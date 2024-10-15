Срыв отопления в Сарани: в Правительстве держат ситуацию на контроле

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручение о завершении всех необходимых работ для подачи тепла жителям Сарани, передает BaigeNews.kz.

Ранее центральная котельная в городе, которая была введена в эксплуатацию в прошлом месяце спустя 12 лет после начала строительства, не прошла первое испытание холодом. Без отопления остаются более 70 домов.

"Сегодня все работы нужно завершить. В первую очередь это личная ответственность акима города Сарань и отсутствие должного контроля со стороны руководства области. По моему поручению начаты проверки. Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности. После заседания правительства министр энергетики выедет в город Сарань с проверкой", - сказал Бектенов.

Он подчеркнул, что по итогам материалы будут направлены в правоохранительные органы. Если будет определен состав преступления, все виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, центральная котельная в Сарани, которая была введена в эксплуатацию в прошлом месяце спустя 12 лет после начала строительства, не прошла первое испытание холодом. Вчера, 14 октября, аким Сарани Еркин Баулыков извинился за срыв начала отопительного сезона. Он заявил, что из-за перебоев в теплоснабжении принято решение вернуться к старым локальным котельным.