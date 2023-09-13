Это комплексная проблема - Аймагамбетов о буллинге в школах

Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах мажилиса прокомментировал буллинг четвероклассника в Алматинской области. О травле стало известно после того, как 10-летний ребёнок попытался совершить суицид, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что мать четвероклассника рассказала СМИ, якобы директор школы пришла к пострадавшему домой и предлагала 200 тысяч тенге за то, чтобы родители не устраивали шумиху.

"Сейчас, насколько знаю, комиссия работает. Необходимо разобраться. Если то, о чём говорите, подтверждается, то это уже уголовный кодекс. Здесь необходимо беспристрастное и чёткое расследование и надо принять жёсткие меры в отношении всех тех, кто виноват в этой чрезвычайной ситуации", - сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, буллинг в школах – эта комплексная проблема, решить которую могли бы в том числе психологи.

"Мы много лет подряд поднимали вопрос по тому, чтобы обеспечить школы достаточным количеством психологов. Некоторые коллеги говорили, что дети не ходят к психологам. Ничего подобного. Сейчас дети другие, они нормально воспринимают психологов и нуждаются в этой помощи. Нам необходимо усилить психологическую службу. На сегодняшний день на одного психолога приходится по 1000-1500 детей. Это физически невозможно. Сейчас мы настаиваем, поставили вопросы перед правительством, чтобы дать дополнительные штаты психологов, совершенствовать их систему подготовки и повышения квалификации", - отметил депутат.

Мажилисмены, по его словам, также придумали, как занять детей, особенно трудных подростков, в свободное время.

"Законопроект, который мы готовим, позволяет решать эти вопросы: проблемы лудомании, прав детей, занятость. У нас есть подростки, которых мы можем отнести к детям с девиантным поведением. Как правило, они не охвачены ни кружками, ни секциями… Поэтому мы внесли поправки, таких детей мы должны записывать на кружки и секции проактивно. Если мы будем ждать, когда родитель придёт и запишет своего ребёнка, мы можем ждать до бесконечности, в итоге ребёнок останется наедине с собой. Поэтому эту уязвимую категорию и хотим записать проактивно и занять", - резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось о том, что 10-летний мальчик наглотался таблеток в Алматинской области. Таким образом он решил свести счёты с жизнью якобы из-за проблем в школе. Ребёнка спасли врачи.

Попытку суицида прокомментировали в отделе образования.

После мама мальчика из села Бесагаш сообщила, что директор школы предлагает ей деньги за то, чтобы заявление забрали из полиции и прокуратуры.