Попытка кулинарного эксперимента обернулась волной критики для фуд-блогера Руслана Ибрагимова. Мужчина опубликовал в Instagram видео приготовления традиционного казахского блюда бешбармак, но с необычным ингредиентом — активированным углем, добавленным в тесто. Это придало блюду непривычный черный цвет, что и вызвало негативную реакцию среди казахстанских пользователей Сети, передаёт BaigeNews.kz.

"Чёрный плов уже готовят, теперь чёрный бешбармак. Готовил лениво, без чернил каракатицы, так бы тесто можно было сделать ещё чернее. На вкус — точно такой же, как и классический", — подписал публикацию автор.

Однако задумка не получила поддержки. Комментарии пользователей были полны возмущения, а сам эксперимент назвали издевательством над национальной кухней:

"Это неуважительно по отношению к нашей культуре и традициям";

"Такое видеть неприятно. Блюдо утратило аппетитный вид";

"Лучше не экспериментируйте с тем, что свято для многих казахстанцев";

"Не надо над бешбармаком издеваться, он и так совершенен".

Ряд пользователей, несмотря на общее неодобрение, выступили в защиту блогера, призвав не относиться к происходящему слишком серьёзно.

Ранее мы писали о том, как бешбармак-party устроили жильцы одного из столичного ЖК.