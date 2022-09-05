"Это его право" - эксперты обсудили Послание президента

Фото: пресс-служба Казахстанского института общественного развития

Участники экспертного клуба "Sarap" высказались об инициированных президентом Казахстана политических преобразованиях и социальных программах, передаёт BaigeNews.kz

Предложение Касым-Жомарта Токаева сократить президентские полномочия, разрешив избираться на семь лет и только на один срок, предсказуемо вызвали наибольший интерес у наблюдателей. Глава государства анонсировал досрочные выборы президента этой осенью, а также Мажилиса и маслихатов весной 2023 года – по обычному графику они должны были состояться в 2024 и 2025 годах соответственно.

"Я думаю, что всё предельно прозрачно. На исследовательских и экспертных площадках мы такой сценарий прорабатывали - предполагали, что возможно будут внеочередные выборы объявлены. Здесь идёт честная борьба. Я думаю, срока достаточно будет у кандидатов, что показать свою программу действий", - считает руководитель группы стратегического анализа Казахстанского института общественного развития Лязат Нуркатова.

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Только положительные моменты в грядущих политических преобразованиях видит директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов. Он считает, что сейчас идёт "страшнейшая манипуляция общественным мнением".

"У нас в законе о выборах давно есть статья о досрочных выборах. Там написано: "Президент может объявлять досрочные выборы". Это международная практика. Его право, он видит, что ситуация такая. Может ли он баллотироваться на второй срок? Это тоже его право. Двухразовый срок за ним закреплён в Конституции. Моя частная точка зрения, что, когда говорят, мол, мы будем как при Назарбаеве… ничего подобного", - резюмировал Башимов.

Значительная часть Послания, как и ожидалось, была посвящена социально-экономическим вопросам. Эксперты клуба "Sarap" положительно оценивают нововведения, анонсированные Токаевым.

"На мой взгляд, наиболее важным является посыл президента по вопросам социально-экономического развития. Это стимулирование бизнеса, развитие конкуренции, справедливое распределение национального дохода. Такая политика видится крайне востребованной, и её нужно приветствовать", - высказался главный эксперт РГУ "Қоғамдық келісім" Олжас Шариязданов.

Фото пресс-службы Казахстанского института общественного развития