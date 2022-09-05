Лента новостей
- 30 тонн гуманитарной помощи в Костанайскую область отправили депутаты алматинского маслихата 14:43 0
- Нацбанк сохранил базовую ставку на том же уровне 14:33 50
- Президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области 14:09 159
- В Костанайской области за пять лет будет посажено 168 миллионов деревьев — Минэкологии 14:06 116
- Взрыв произошел у российского посольства в Кабуле - СМИ 14:02 116
- "Это его право" - эксперты обсудили Послание президента 13:43 182
- В Казахстане стали реже похищать скот - МВД 13:28 208
- Из-за "серого экспорта" потребление дизтоплива выросло на 30 процентов в Казахстане 13:12 231
- Токаев на вертолёте облетел Аулиекольский район, пострадавший от пожара 13:10 186
- Первая сотня килограммов золота выпущена на обновленной фабрике в Жолымбете 13:06 161
- Пострадавшим при пожарах в Костанайской области документы восстановят вне очереди, пенсии выдадут сегодня 12:57 176
- 150 лет исполнилось со дня рождения Ахмета Байтурсынова 12:20 239
- Кайрат Камзин назначен акимом Балхаша 12:08 251
- Мы стоим на пороге большого политического сезона – эксперты 11:58 299
- В пяти аэропортах Казахстана вводят зональную посадку пассажиров 11:45 523
- "Когда-то вы помогли нам" - южане отправили около 40 тонн гуманитарной помощи в Костанай 11:40 391
- Токаев прибыл в Костанайскую область 11:22 350
- Пострадавшим от пожаров костанайцам будет оказана психологическая помощь 11:04 230
- В Таразе представили нового акима. Им стал Бакытжан Орынбеков 10:43 334
- Момент взрыва в оружейном магазине Костаная попал на видео 10:30 896
- Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию уже в 2025 году 09:54 449
- Шесть казахстанских фильмов вошли в программу Казанского фестиваля мусульманского кино 09:25 493
- Президент освободил от должности члена Счётного комитета Абылгазы Бергенева 09:10 346
- Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области 09:00 304
- В Казахстане COVID-19 за сутки заразились менее 200 человек 08:36 439
- Снимки пожара в Костанайской области со спутников появились в Сети 08:27 618
- Экс-президент США получил премию "Эмми" за озвучку сериала на Netflix 07:20 380
- На север Казахстана придут дожди 06:48 570
- Казахстанцы завоевали бронзу на международном турнире по каратэ 05:35 342
- Не исключён поджог – глава МЧС о пожарах в Костанайской области 04:53 1640
- Почему не отменили концерт в Костанае во время пожара, объяснили организаторы 03:45 2431
- В горах ВКО тушат пожар 02:20 541
- Информацию о пострадавшем в пожаре бизнесе собирает НПП "Атамекен" 01:39 399
- Лесные пожары в Костанайской области: в пунктах эвакуации остались 66 человек 00:50 571
- Более 90 домов построят пострадавшим от пожара костанайцам 00:13 760
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 842
- Психолог рассказала, как побороть зависимость от соцсетей 04.09.2022 437
- Браконьера с 50 килограммами осетрины задержали в Мангистау 04.09.2022 607
- Аманатовцы собрали более 300 тонн гуманитарной помощи для жителей Костанайской области 04.09.2022 559
- Обещанный "Запорожец" передан растрогавшему соцсети павлодарскому пенсионеру 04.09.2022 952
- Пожары в Костанайской области не отразятся на продбезопасности страны — МСХ 04.09.2022 906
- Сборная Казахстана по футзалу сыграет два матча против Азербайджана 04.09.2022 511
- Новый рынок начали строить на месте сгоревшего в Жетысае 04.09.2022 485
- Туркестанцы отправят в Костанай 20 тонн гуманитарной помощи 04.09.2022 454
- "В это сложное для жителей области время необходимо проявить единство общества" — Ашимбаев о ситуации в Костанайской области 04.09.2022 487
- За уничтожение лесов грозит уголовная ответственность — МВД 04.09.2022 518
- Режим ЧС местного масштаба объявлен в Костанайской области 04.09.2022 510
- Волонтёры "Жастар Рухы" из Туркестанской области выезжают в Костанай 04.09.2022 492
- Определён Единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области 04.09.2022 454
- Созданы группы по охране домов эвакуированных от мародёров в Костанайской области 04.09.2022 529
- Районный аким скончался в области Жетысу 04.09.2022 812
- Как пожарные борются с огнём в лесах Костанайской области – МЧС показало фото и видео 04.09.2022 565
- Партия Amanat опубликовала адреса пунктов сбора гумпомощи 04.09.2022 493
- Возобновляется движение поездов, задержанных из-за пожаров в Костанайской области 04.09.2022 471
- Пять лет уйдёт на восстановление сгоревшего леса в Костанайской области — эксперт 04.09.2022 1797
- Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам пожаров в Костанайской области 04.09.2022 1377
- До четырёх возросло число жертв пожара в оружейном магазине Костаная 04.09.2022 1850
- Новые дома построят потерявшим жильё при пожарах в Костанайской области — премьер-министр 04.09.2022 495
- Более 43 тысяч гектаров леса уничтожены пожарами в Костанайской области 04.09.2022 1971
- Крупные лесные пожары бушуют сразу в нескольких странах мира 04.09.2022 436
- Создана комиссия по оценке ущерба жителям, потерявшим дома при пожаре в Костанайской области 04.09.2022 467
- АНК объявила сбор средств пострадавшим при пожаре в Костанайской области 04.09.2022 689
- Пенсионер-инвалид погиб во время лесного пожара в Костанайской области – МЧС 04.09.2022 618
- "Сами судьи будут ответственны за коллегиальные решения" — эксперт о реформе судебной системы 04.09.2022 705
- Под завалами сгоревшего оружейного магазина в Костанае обнаружили тело ещё одного погибшего 04.09.2022 1523
- Стало известно о 10 пострадавших в лесных пожарах в Костанайской области 04.09.2022 468
- За сутки у 365 человек выявили коронавирус в Казахстане 04.09.2022 560
- Казахстанка перепела Пугачёву на российском шоу 04.09.2022 6862
- Казахстанский арбитр назначен на матчи Евро-2022 по футзалу 04.09.2022 530
- Кадыров заявил, что засиделся на посту и заслужил "бессрочный отпуск" 04.09.2022 2436
- Стихийные бедствия: аномальные лесные пожары в мире за последние годы 04.09.2022 497
- Сельхозпроизводители Жамбылской области привезли в столицу почти 500 тонн продукции 04.09.2022 594
- Трасса Костанай-Аулиеколь открыта в связи с улучшением видимости 04.09.2022 583
- В пожаре в Костанайской области никто не пострадал ‒ глава МЧС 04.09.2022 503
- Лесной пожар в Костанайской области: задержаны 11 грузовых и 6 пассажирских поездов 04.09.2022 863
- AMANAT откроет пункты приема гумпомощи для пострадавших костанайцев ‒ Кошанов 04.09.2022 688
- Площадь лесного пожара в Костанайской области увеличилась до 10 тысяч га 04.09.2022 1408
- Аким Костанайской области пообещал помочь жителям пострадавших сёл 04.09.2022 844
- ХК "Барыс" проиграл первый матч сезона КХЛ 04.09.2022 754
- В Костанайской области ограничено движение на дорогах из-за лесного пожара 03.09.2022 561
"Это его право" - эксперты обсудили Послание президента
Участники экспертного клуба "Sarap" высказались об инициированных президентом Казахстана политических преобразованиях и социальных программах, передаёт BaigeNews.kz
Предложение Касым-Жомарта Токаева сократить президентские полномочия, разрешив избираться на семь лет и только на один срок, предсказуемо вызвали наибольший интерес у наблюдателей. Глава государства анонсировал досрочные выборы президента этой осенью, а также Мажилиса и маслихатов весной 2023 года – по обычному графику они должны были состояться в 2024 и 2025 годах соответственно.
"Я думаю, что всё предельно прозрачно. На исследовательских и экспертных площадках мы такой сценарий прорабатывали - предполагали, что возможно будут внеочередные выборы объявлены. Здесь идёт честная борьба. Я думаю, срока достаточно будет у кандидатов, что показать свою программу действий", - считает руководитель группы стратегического анализа Казахстанского института общественного развития Лязат Нуркатова.
Послание-2022. Как теперь изменится жизнь граждан?
Только положительные моменты в грядущих политических преобразованиях видит директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов. Он считает, что сейчас идёт "страшнейшая манипуляция общественным мнением".
"У нас в законе о выборах давно есть статья о досрочных выборах. Там написано: "Президент может объявлять досрочные выборы". Это международная практика. Его право, он видит, что ситуация такая. Может ли он баллотироваться на второй срок? Это тоже его право. Двухразовый срок за ним закреплён в Конституции. Моя частная точка зрения, что, когда говорят, мол, мы будем как при Назарбаеве… ничего подобного", - резюмировал Башимов.
Значительная часть Послания, как и ожидалось, была посвящена социально-экономическим вопросам. Эксперты клуба "Sarap" положительно оценивают нововведения, анонсированные Токаевым.
"На мой взгляд, наиболее важным является посыл президента по вопросам социально-экономического развития. Это стимулирование бизнеса, развитие конкуренции, справедливое распределение национального дохода. Такая политика видится крайне востребованной, и её нужно приветствовать", - высказался главный эксперт РГУ "Қоғамдық келісім" Олжас Шариязданов.
Фото пресс-службы Казахстанского института общественного развития
-
Hype news
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 842
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 7292
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 1708
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2102
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10886
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1396
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7446
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1507
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4169
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26241
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8521
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2109
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5675
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2367
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19218
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4140
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4954
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3355
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8883
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4236
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3062
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3125
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6848
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3256
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2924
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5372
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3176
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10885
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2930
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3049
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2918
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5406
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3148
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3620
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4256
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4797
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4525
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4233
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5746
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5252
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5424
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5691
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8006
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11557
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7286
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8138
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7082
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10497
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6453
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7410
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9624
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8125
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8025
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6944
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8786
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7166
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16922
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9691
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9032
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9366
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9768
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9007
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9116
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9477
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10545
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9256
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10302
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13947
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9281
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10857
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8448
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8200
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9349
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9569
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8147
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9894
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7920
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9983
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16607
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 8216
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7189
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6439
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6504
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6765
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6216
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10269
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6981
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8924
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9799
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9786
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7426
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7588
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22563
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8592
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10545
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7715
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9110
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9736
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10740
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9138
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11132
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10598
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11672
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11880
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28171
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12239
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13034
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12971
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12939
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13734
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21474
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13189
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20416
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30873
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14900
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18580
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19200
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21400
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17385
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18638
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16740
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16836
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16681
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32250
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18539
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17233
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21332
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21191
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21456
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20558
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20794
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22943
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23579
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22147
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21704
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22471
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22437
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21381
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23211
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22096
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22557
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23948
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25154
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24539
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23881
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26355
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23520
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26300
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24024
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54841
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25561
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24681
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25624
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24233
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24412
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24608
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24287
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25593
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24785
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26276