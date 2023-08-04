"Это что, коктейли Молотова?" Массовая драка в Кульсары попала на видео

В соцсетях появились кадры потасовки в Атырауской области, передает BaigeNews.kz.

На видео запечатлен конфликт группы людей, происходит взрыв с возгоранием.

"Это что, коктейли Молотова? Читатель говорит, что в Кульсары (Атырауская область), на мосту в 5 микрорайоне была "Судная ночь" – орали, дрались (вроде) и кидались взрывчатыми веществами", – сообщил telegram-канал Qumash.

В полиции ЗКО рассказали, что участники драка задержаны.

"1 августа в городе Кульсары около 03:00 произошел конфликт с участием нескольких граждан 2003-2004 годов рождения, в результате которого гражданин 2004 года рождения получил различные телесные повреждения. Выявлены и задержаны все граждане, допустившие правонарушения. Также арестованы трое подозреваемых: двое 2004 года рождения и 2003 года рождения", - сообщили в ДП.