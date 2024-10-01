"Это было просто мясо": мама избитого до полусмерти в Экибастузе студента рассказала подробности

Жительница Экибастуза рассказала подробности поисков сына, который перестал выходить на связь 29 сентября вечером. По словам Гульмиры Дуйсембиной, она сразу забила тревогу, поскольку 16-летний Нурсултан всегда отчитывался о том, где находится и допоздна по городу не бродил, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Гульмиры, ее сын никогда не доставлял проблем. Спокойный, целеустремленный юноша. Занимался боксом, и никто из его знакомых не может сказать про него ничего плохого. При этом, с мамой всегда был на связи и именно поэтому женщина сразу забила тревогу.

На звонки Нурсултан перестал отвечать после 18:00 вечера, и Гульмира принялась обзванивать друзей и родственников. Таким образом она узнала, что ищут и друга ее сына. Объединившись две семьи начали самостоятельно прочесывать ближайший район. Длилось это до 22:30, после чего перепуганные родные обратились в полицию.

"Мы узнали от знакомых ребят, что их видели в последний раз в районе Пирожковой в Экибастузе. Мы поехали туда, это было после 23:00, после полуночи мать второго мальчика орала и на ее ор откликнулся ее сын. Мы нашли детей, и я подняла голову своего ребенка, это было просто мясо. После приехали полицейские, скорая", - вспоминает Гульмира.

Избитые подростки лежали вместе, а рядом лежал окровавленный кирпич.

Сейчас сын Гульмиры находится в реанимации Экибастузской городской больницы. Медики диагностировали открытый перелом черепа, на лице переломаны кости. Когда его доставляли в лечебницу, подросток смог лишь пояснить, что его избили неизвестные на улице.

По словам мамы, Нурсултан в сознании. У него попытались взять показания полицейские, однако пока полноценно отвечать на вопросы студент не в состоянии.

"Это была какая-то случайная встреча. Это еще выясняют. Для меня самой загадка остается, как вообще все произошло", - добавила мама пострадавшего.

Женщина, пояснила, что гулял он с другом детства. Ранее они жили вместе на одном районе, а потом разъехались, однако общение не прекратили.

В управлении здравоохранения Павлодарской области пояснили, что второй пострадавший находится в отделении травматологию. У него также черепно-мозговая травма, но закрытая, сотрясение головного мозга. Состояние медики оценивают, как средней степени тяжести.

Меж тем, в полиции заявили, что открыли уголовное дело и задержан один подозреваемый.