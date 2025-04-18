В главном судебном разбирательстве по делу об убийстве подростка Шерзата Полата бабушка погибшего заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом. По её словам, в ту ночь к месту происшествия прибыли три машины, а в нападавших были ножи и другие предметы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Они приехали не просто так. Это была группа, которая заранее готовилась. Если бы не готовились, откуда у них ножи? Откуда знали, кого звать?", - заявила женщина, добавив, что в момент нападения она сама оказалась на месте и едва смогла подняться с земли после толчка.

По её словам, Шерзат не был агрессивным подростком.

"Он не был тем, кто дерётся или угрожает. Он просто пошёл за зарядкой, а не шастать по ночам. Он рос не с отцом, я отвечала за него, поэтому ночью он не гулял. Он был добрым ребёнком", - сказала Жумабике Кадирова.

Женщина также рассказала, что в момент конфликта двое подростков, в том числе Шерзат, уже лежали на земле без сознания, когда на место приехала скорая.

"Те, кто это сделал, пришли с одной целью - убить", - сказала она.

Судебное разбирательство продолжается.

Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.

Прокурор накануне зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.