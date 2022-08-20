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  • “Это была сверка часов в спокойной обстановке”. Эксперт о встрече Токаева и Путина в Сочи
Борт№1 Вчера, 14:40
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Фото: Борт№1

“Это была сверка часов в спокойной обстановке”. Эксперт о встрече Токаева и Путина в Сочи

Международный обозреватель и эксперт “Казахстанского института общественного развития” (КИОР) Риззат Елюбаев прокомментировал корреспонденту Baigenews.kz состоявшиеся 19 августа переговоры президента Касым-Жомарт Токаева и президента России Владимира Путина в Сочи.

“Об этой встрече президенты Казахстана и России договорились по итогам петербургского экономического форума, что говорит о том, что тогда имелся ряд вопросов, которые необходимо было обсудить на уровне глав государств. И видя позитивный характер официального рабочего визита нашего президента в Сочи, я предполагаю, что наши страны по ряду ключевых вопросов, которые к нынешнему моменту возникли, согласовали обоюдный подход”, - сказал он.

К тому же официальная информационная сводка российской стороны говорит о том, что для Российской Федерации главным вопросом ближайшего времени станет налаживание связей и активизация деятельности в рамках интеграционных процессов на постсоветском пространстве. И в этой связи Риззат Елюбаев считает, что на встрече в Сочи были озвучены новые предложения по этому направлению, так как Казахстан является одним из ключевых игроков и в этом году председательствует в организации, объединяющей страны СНГ.

“Встреча продлилась два с половиной часа, и большая часть переговоров прошла за закрытыми дверями, поэтому я предполагаю, что именно там были озвучены новые подходы. Теперь стоит ожидать, что будут даваться поручения правительствам двух стран и внешнеполитическим структурам о выработке и согласованию озвученных идей. Я думаю, что к новому году стороны официально объявят о своих договоренностях по итогу нынешней встречи”, - добавил эксперт.

Другим интересным моментом, по его мнению, стало то, что переговоры Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина проходила параллельно со встречей президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским, и именно ей мировая общественность уделяла особое внимание.

“То, что эта встреча проходила без широкого информационного освещения, на мой взгляд, является положительным моментом, и это во многом повлияло на эффективность этих переговоров, так как у сторон в спокойной обстановке была возможность как раз-таки провести эту “сверку часов”, о которой сказал наш президент, и определить ориентиры между двумя странами. К тому же место проведения встречи также вызывает интерес, так как летнюю резиденцию российская сторона использует для рабочих визитов и неформального общения”, - отметил Елюбаев.

Касательно озвученной статистической информации о товарообороте и взаимодействии, то эксперт считает, что динамика последних лет показывает, что она идет по нарастающей, и нынешняя геополитическая ситуация на это никак не влияет.

“Такие темы постоянно поднимаются на подобных встречах, но ключевой момент в том, что Токаев не только обозначил протяженность нашей совместной границы, а именно подчеркнул и сделал упор на то, что она делимитирована, то есть никаких вопросов в этом плане быть не может”, - подчеркнул эксперт.

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#Токаев #международные отношения #Россия
Вчера, 14:40
819
Майра Шапагат Журналист

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