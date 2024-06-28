Это будет выгодная инвестиция: Сулейменов о покупке акций "Казатомпрома" на средства Нацфонда
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов высказался о вложении средств Нацфонда в акции "Казатомпрома", передаёт BaigeNews.kz.
"Как вы знаете, сейчас прорабатывается соответствующее решение правительства, я хотел бы подчеркнуть, что это не решение Национального банка, потому что "Казатомпромом" владеет "Самрук-Казына", где единственный акционер - это правительство, поэтому это решение правительства. Они сейчас думают о том, чтобы инвестировать часть денег национального фонда в акции "Казатомпрома". Мы как управляющий Нацфондом, естественно, сейчас ведем определенные переговоры по цене, условиям и так далее. Когда они будут известны, мы вам сообщим", - сказал Тимур Сулейменов.
Он заверил, что условия сделки будут рыночными.
"Это акции, это возможная покупка акций, поэтому там сроков нет. Что касается условий, естественно, что мы как Нацбанк, управляющий национальным фондом, будем обеспечивать защиту интересов от фонда. Вы знаете, "Казатомпром" - номер один по добыче урана в целом в мире. Поэтому достаточно, наверное, выгодная инвестиция. Но мы сейчас условия все обговариваем. Хочу одно обещать, что интерес национального фонда мы, как управляющий этим фондом, будем защищать максимально. Не беспокойтесь об этом", - резюмировал глава Нацбанка.
Самое читаемое
- Беспрецедентный по составу: эксперты рассказали о саммите ШОС в Астане
- Как Казахстан предотвращает глобальное изменение климата и что этому мешает
- Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова
- Женщина зарубила топором трехлетнюю дочь из-за обиды на мужа
- Певицу Алсу не развели с мужем