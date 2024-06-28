Это будет выгодная инвестиция: Сулейменов о покупке акций "Казатомпрома" на средства Нацфонда

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов высказался о вложении средств Нацфонда в акции "Казатомпрома", передаёт BaigeNews.kz.

"Как вы знаете, сейчас прорабатывается соответствующее решение правительства, я хотел бы подчеркнуть, что это не решение Национального банка, потому что "Казатомпромом" владеет "Самрук-Казына", где единственный акционер - это правительство, поэтому это решение правительства. Они сейчас думают о том, чтобы инвестировать часть денег национального фонда в акции "Казатомпрома". Мы как управляющий Нацфондом, естественно, сейчас ведем определенные переговоры по цене, условиям и так далее. Когда они будут известны, мы вам сообщим", - сказал Тимур Сулейменов.

Он заверил, что условия сделки будут рыночными.