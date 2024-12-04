Это будет единая информационная система ― депутат о создании Национального корпуса казахского языка
Он привёл пример того, как она может помогать людям.
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Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал создание Национального словарного фонда казахского языка, передает BaigeNews.kz.
Он будет действовать как государственная информационная система, предоставляющая доступ к словарному фонду казахского языка. Также будет создан Национальный корпус казахского языка – информационно-справочная система, содержащая тексты всех стилей и жанров казахского языка. Оба ресурса будут в открытом доступе
"Каждый сегодня активно использует искусственный интеллект, особенно молодежь. Это стало частью нашей повседневной жизни. Поэтому крайне важно, чтобы эти системы и искусственный интеллект в целом имели возможность качественно понимать казахский язык, обеспечивая надежный перевод и предоставление информации. Что для этого необходимо? Нам нужно создать цифровой корпус казахского языка, который будет представлять собой информационную систему со всеми словами, словосочетаниями и терминами, связанными с казахским языком. Глобальные компании, занимающиеся разработкой технологий, такие как OpenAI, Google, Яндекс и другие, смогут использовать эти данные для улучшения своих систем. Чем больше будет словарный фонд, тем качественнее будет их работа", - сказал депутат в кулуарах Мажилиса.
Асхат Аймагамбетов также отметил, что нововведения должны положительно повлиять на более единообразное употребление и терминов. Зачастую, по его словам, бизнес сталкивается с некоторыми трудностями в этом.
"Зачастую бывает так, что тот же самый бизнес вешает вывеску. Они заходят в интернет, на одном сайте написано, что это слово или термин употребляется так, в другом сайте иначе.
Этих сайтов и книг огромное множество, но какой из них является правильным? Бизнес вывешивает вывеску, тратит деньги, а потом к ним приходят и говорят, что это неправильно. Поэтому будет официальный ресурс, где будут все слова, словосочетания на казахском языке. Это очень доступно для нас всех", - заключил депутат.
Ранее стало известно, что Национальный словарный фонд на основе нейросетей создадут в Казахстане.
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