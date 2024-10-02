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"Это брутальные мужчины на конях" - в МИД прокомментировали инцидент на Играх кочевников

Сегодня, 17:26
АВТОР
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sport.akipress.org Сегодня, 17:26
Сегодня, 17:26
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Фото: sport.akipress.org

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал скандал вокруг соревнований по кокпар между сборными Кыргызстана и Казахстана на Играх кочевников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Смадияров сообщил, что никаких заявлений от Кыргызстана по этому поводу не поступало.

"Это наша братская страна. У нас с ними хорошие отношения. Если какие-то споры возникают в области спорта, это всего лишь спорт. Тут нет никакой политики. Мы веками были соседями и также и останемся в будущем", - заверил Смадияров. 

Он объяснил причину недопонимания между спортсменами двух стран.

"Это эмоциональное поведение спортсменов. Вы же видели, это брутальные мужчины на конях. Естественно, у них кровь бурлит. Эмоциональное поведение. Ничего страшного. Бывает. На взаимоотношения ни в коем случае не повлияет. Это всего лишь одна игра. Перечёркивать результатом одной игры все наши отношения - это ни в какие ворота", - сказал официальный представитель МИД РК.

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