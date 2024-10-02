"Это брутальные мужчины на конях" - в МИД прокомментировали инцидент на Играх кочевников
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал скандал вокруг соревнований по кокпар между сборными Кыргызстана и Казахстана на Играх кочевников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Смадияров сообщил, что никаких заявлений от Кыргызстана по этому поводу не поступало.
"Это наша братская страна. У нас с ними хорошие отношения. Если какие-то споры возникают в области спорта, это всего лишь спорт. Тут нет никакой политики. Мы веками были соседями и также и останемся в будущем", - заверил Смадияров.
Он объяснил причину недопонимания между спортсменами двух стран.
"Это эмоциональное поведение спортсменов. Вы же видели, это брутальные мужчины на конях. Естественно, у них кровь бурлит. Эмоциональное поведение. Ничего страшного. Бывает. На взаимоотношения ни в коем случае не повлияет. Это всего лишь одна игра. Перечёркивать результатом одной игры все наши отношения - это ни в какие ворота", - сказал официальный представитель МИД РК.
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