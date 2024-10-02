"Это брутальные мужчины на конях" - в МИД прокомментировали инцидент на Играх кочевников

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал скандал вокруг соревнований по кокпар между сборными Кыргызстана и Казахстана на Играх кочевников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Смадияров сообщил, что никаких заявлений от Кыргызстана по этому поводу не поступало.

"Это наша братская страна. У нас с ними хорошие отношения. Если какие-то споры возникают в области спорта, это всего лишь спорт. Тут нет никакой политики. Мы веками были соседями и также и останемся в будущем", - заверил Смадияров.

Он объяснил причину недопонимания между спортсменами двух стран.