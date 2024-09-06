"Это амбициозные, но весьма важные шаги" - эксперт о послании Президента

Член общественного совета Алматы Богдан Джепка, комментируя послание Президента, подчеркивает, что глава государства сделал упор на индустриальное развитие, передает BaigeNews.kz.

"Особо примечательным является упор на индустриальное развитие и использование отечественных ресурсов, что должно стимулировать рост местного производства и создание новых рабочих мест. Это важно, учитывая текущее экономическое положение и зависимость от экспорта сырья. В условиях новой экономической реальности Токаев призывает к новому инвестиционному циклу, который должен поддержать стабильность и дать толчок к устойчивому развитию страны. Это амбициозные, но весьма важные шаги, которые помогут Казахстану укрепить свои позиции как на международной арене, так и внутри страны", - пишет Богдан Джепка в Facebook.

Он также отмечает, что президент поделился своим видением того, как Казахстан переживает масштабные реформы и какие шаги предпринимаются для дальнейшего развития экономики и улучшения социальной сферы.

"Касым-Жомарт подчеркнул значимость продолжения реформ, несмотря на глобальные вызовы, такие, как геополитические конфликты. Не забыв о внутренних проблемах, он акцентировал внимание на необходимости развития инфраструктуры, повышении уровня жизни граждан и борьбе с социальным неравенством. Президент считает, что ключ к успеху лежит через модернизацию и диверсификацию экономики. Он упомянул о важности обновления политической системы и менталитета нации, чтобы стремиться к справедливому Казахстану", - считает общественник.

Подводя итог, он добавляет, если планы из Послания будут реализованы, то это окажет значительное влияние на экономику и общество.