Этнокультурные объединения призвали активно участвовать в акции "Таза Қазақстан"
Касым-Жомарт Токаев выступает на заседании сессии АНК.
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Президент оценил итоги акции "Таза Қазақстан", передает BaigeNews.kz.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что с прошлого года в общенациональной акции приняли участие больше шести миллионов человек. Было собрано более 1,6 миллионов тонн мусора, высажено 3,3 миллиона саженцев.
"Таза Қазақстан" - залог нашего нынешнего и будущего благополучия. Поэтому эта работа будет продолжаться. Мы должны прививать каждому гражданину, особенно молодежи, такие качества, как чистоплотность, прилежность и ответственность. Чистота – это священное слово. Человек с чистыми намерениями никогда не предаст свою страну. Мы всегда говорим, что Казахстан – наш общий дом, и Ассамблея выступает главным проводником этой идеи. Это очень важная и полезная работа", - продолжил Президент.
Каждый дом должен содержаться в чистоте, с этого и начинается "Таза Қазақстан", отметил Глава государства. Ребенок, который с детства приучен заботиться о чистоте в доме, по мнению Касым-Жомарта Токаева, во взрослой жизни будет ответственным гражданином, радеющим о благополучии Родины.
"Поэтому призываю всех членов АНК, все этнокультурные объединения активно участвовать в общенациональной кампании "Таза Қазақстан". Это не просто кампания, это путь к воспитанию и прогрессивному образованию подрастающего поколения. Нужно вовлечь жителей каждого города, каждого села, каждой улицы и каждого двора в это идеологически важное дело, которое касается всех нас. "Таза Қазақстан" – это, по сути, проявление истинного патриотизма. Все мы хотим жить в Справедливом, Безопасном и Чистом Казахстане", - сказал Президент страны.
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