Президент оценил итоги акции "Таза Қазақстан", передает BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что с прошлого года в общенациональной акции приняли участие больше шести миллионов человек. Было собрано более 1,6 миллионов тонн мусора, высажено 3,3 миллиона саженцев.

"Таза Қазақстан" - залог нашего нынешнего и будущего благополучия. Поэтому эта работа будет продолжаться. Мы должны прививать каждому гражданину, особенно молодежи, такие качества, как чистоплотность, прилежность и ответственность. Чистота – это священное слово. Человек с чистыми намерениями никогда не предаст свою страну. Мы всегда говорим, что Казахстан – наш общий дом, и Ассамблея выступает главным проводником этой идеи. Это очень важная и полезная работа", - продолжил Президент.

Каждый дом должен содержаться в чистоте, с этого и начинается "Таза Қазақстан", отметил Глава государства. Ребенок, который с детства приучен заботиться о чистоте в доме, по мнению Касым-Жомарта Токаева, во взрослой жизни будет ответственным гражданином, радеющим о благополучии Родины.