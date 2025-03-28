В Астане в Доме дружбы состоялось заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В заседании приняли участие заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов, депутаты Парламента РК, вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов, заместители Председателя АНК Лугмар Буларов, Юрий Шин, члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, руководители республиканских этнокультурных объединений, представители общественных структур АНК и другие.

В ходе заседания Марат Азильханов акцентировал внимание на достижениях АНК за 30 лет, роли общественных структур АНК в сохранении общественного согласия и общенационального единства в стране, а также проинформировал членов Совета АНК о проводимых мероприятиях в рамках утвержденного Плана мероприятий по организации и проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана.

В свою очередь, заместители Председателя АНК Лугмар Буларов, Юрий Шин выступили с докладом о проведенной работе в должности общественных заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Также членами Совета были рассмотрены кандидатуры обновленного состава АНК и Совета Ассамблеи народа Казахстана, кроме того, было утверждено Типовое положение Совета матерей АНК.

Также в ходе работы Совета Евгений Кочетов доложил об исполнении поручений Главы государства, данных на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Министерством культуры и информации и других государственных органов, и общественных организаций.

"В целом председателям АНК было дано 23 поручения, из них центральным государственным органам 17 и местным исполнительным органам 6. Из этих перечисленных поручений Министерству культуры и информации было дано 12 поручений. Все поручения выполнены в срок. Для достижения поставленных задач Министерством совместно с госорганами и представителями общественности реализованы комплексные меры, направленные на укрепление общественного согласия, развитие гражданской активности и поддержку межэтнического диалога", - сказал Евгений Кочетов.

По его словам, совместно с центральными и местными исполнительными органами, общественными институтами разработан план мероприятий по празднованию 30-летия АНК: 400 крупных мероприятий, 5000 социально - значимых проектов, имиджевых инициатив. Планируется охватить не менее полутора миллионов человек. Сейчас также реализуется 13 специальных проектов Ассамблеи и 34 дорожных карт.

Отмечается, что по итогам всех проектов проведено более 15 тысяч мероприятий, в том числе около 3 тысяч информационно-разъяснительного характера.

"В рамках противодействия пяти социальным порокам - наркомания, игромания, насилие в семье и обществе, вандализм и расточительство, проведено более 6000 мероприятий различного формата, включая различные тематические акции. В целях продвижения ценности патриотизма, любви к родине и культуре в театрах страны проведено 1744 спектакля по произведению отечественных авторов, способствующих укреплению общенационального единства и согласия. К примеру, ставили спектакль "Козы Корпеш - Баян Сулу", "Парасат майданы" и другие постановки", - проинформировал спикер.

Кроме того, по информации собеседника, в прошлом году совместно с акиматами регионов был реализован проект "Культура без границ", обеспечивающий бесплатный доступ к объектам культуры.

Сообщается, что в этом году в кинопрокат вышло 15 национальных фильмов.

Спикер отмечает, что также приняты меры по обеспечению постоянного взаимодействия госорганов, аппаратов палат Парламента, а также маслихатов всех уровней АНК.

В 20 регионах Казахстана созданы депутатские группы по взаимодействию с АНК совместно с секретариатом Ассамблеи. Были приняты меры по продвижению молодежи в качестве заместителя руководителя культурных объединений общественных структур АНК. Заместителями председателей назначены представители активной молодежи в 14 республиканских и 243 региональных этнокультурных объединений.

"Чуть-чуть забегая вперед, мы это анонсируем буквально на следующей неделе. Будет большое обновление советов по делам молодежи при акиматах, которые будут функционировать по образу и подобию Совета при Президенте. Мы, разумеется, также будем настаивать на том, чтобы акиматы представителей Ассамблеи народа Казахстана включали в состав, и они играли там самую ключевую роль", - добавил Евгений Кочетов.

Он также сообщил, что созданы новые площадки межэтнических коммуникаций, в том числе с участием молодежи. По итогам 2024 года в 9 регионах страны функционируют 42 студенческих АНК. В текущем году они созданы в трех вузах Алматы, в двух колледжах Мангистауской области, в семи учебных заведениях ВКО и в одном вузе Карагандинской области.

"Также, забегая вперед, скажу, что сейчас совместно с депутатами мы готовим поправки в соответствии с законодательством, чтобы этнокультурное объединение, молодежное крыло снабдить постоянно действующим механизмом финансирования, для того, чтобы эта работа не зависела от притока или оттока денежных средств, а была системной и осуществлялась на постоянной основе", - заявил вице-министр культуры и информации РК.

Евгений Кочетов также подчеркнул, что сейчас активизирована работа Домов дружбы.

"В Казахстане функционируют 32 дома дружбы. Они усилили свою деятельность в качестве комьюнити-центров для местных сообществ. Так, в Домах дружбы проведены более 2700 мероприятий, в которых приняли участие около 300 тысяч человек. Вы все знаете, что сейчас большую работу проводит наше министерство по развитию креативной экономики. Мы открываем креативные центры во всех регионах", - сказал он.

Отмечается, что Министерством скоординирована работа местных исполнительных органов по обеспечению личного участия акимов регионов в деятельности Ассамблеи народа Казахстана. На ежемесячных совещаниях поднимаются вопросы по межэтническим проблемам регионов.

По словам Кочетова, все это является ключевым приоритетом внутренней политики нашей страны.