Этнодеревню планируют построить в туристическом месте ВКО

В ВКО в урочище Киин Кериш в 2024 году планируют построить этнодеревню, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Об этом стало известно во время встречи акима области Ермека Кошербаева с населением в Курчумском районе.

Глава региона сообщил, что уже разработан соответствующий туристический маршрут.

Кошербаев отметил, что особое внимание также необходимо уделить состоянию дорог и развитию придорожной инфраструктуры.

Как пишет портал visiteast.kz, урочище Киин Кериш - это отложения пестроцветных преимущественно красных глин. Размытые водой и ветром глины образуют причудливый ландшафт. Расположено урочище в Курчумском районе ВКО. Найти Киин Кериш без проводника сложно, поскольку никаких указателей нет, а сам он расположен как бы в низине.