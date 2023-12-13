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Этнодеревню планируют построить в туристическом месте ВКО

Вчера, 23:39
АВТОР
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visiteast.kz Вчера, 23:39
Вчера, 23:39
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Фото: visiteast.kz

В ВКО в урочище Киин Кериш в 2024 году планируют построить этнодеревню, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Об этом стало известно во время встречи акима области Ермека Кошербаева с населением в Курчумском районе.

Глава региона сообщил, что уже разработан соответствующий туристический маршрут.

Кошербаев отметил, что особое внимание также необходимо уделить состоянию дорог и развитию придорожной инфраструктуры.

Как пишет портал visiteast.kz, урочище Киин Кериш - это отложения пестроцветных преимущественно красных глин. Размытые водой и ветром глины образуют причудливый ландшафт. Расположено урочище в Курчумском районе ВКО. Найти Киин Кериш без проводника сложно, поскольку никаких указателей нет, а сам он расположен как бы в низине.

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