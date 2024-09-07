Этноаул 5-х Всемирных игр кочевников открылся в Астане

Торжественное открытие этноаула в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников состоялось в Астане. Как и было обещано, за один день до старта соревнований. Красочное шоу собрало сотни зрителей, как наших соотечественников, так и зарубежных туристов. Съёмочная группа BaigeNews.kz отправилась в эпицентр событий, где посетила юрты гостей из регионов, стала свидетелем парада открытия и оценила программу, подготовленную для публики. От чего остались в восторге ребята из Италии, и что больше всего поразило блогеров из США? Подробности яркого шоу в нашем специальном репортаже.