Этническим казахам сделают упрощённый въезд в Казахстан

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С июля 2023 года этнические казахи, проживающие в других странах, смогут воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан, получив карту "Ата жолы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда. Обладатели карты при въезде в страну получат вид на жительство сроком на 10 лет.

"Целью внедрения карты "Ата жолы" является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане. Карта будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Этнический казах с картой "Ата жолы" будет отличатся от кандаса тем, что он, являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами РК и кандасами", - сообщили в ведомстве.

Обладатель карты "Ата жолы" сможет пользоватся правами на получение:

- социальных выплат и обслуживание в медицинских учреждениях в рамках гарантированного объема медицинской помощи;

- трудоустройства на территории РК в соответствии с Трудовым кодексом РК и законом РК "О миграции населения";

- осуществление на территории Казахстана предпринимательской деятельности в соответствии с Предпринимательским кодексом и иными правовыми актами РК;

- получение бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях, на конкурсной основе бесплатного среднего специального и/или высшего образования в государственных средних специальных и/или высших учебных заведениях, платного образования в частных учебных заведениях в соответствии с законом РК "Об образовании";

- получение гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законом РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи";

- приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами и законодательными правовыми актами РК в сфере гражданства.

"Лица, обладающие картой "Ата жолы", не имеют прав избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления РК, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступ к государственной службе. Кроме того, карта "Ата жолы" признается недействительной в случае, если ее владелец получит гражданство Казахстана", - сообщили в Минтруда.

Обладатели карты "Ата жолы" для осуществления трудовой деятельности, либо ведения бизнеса регион расселения выбирают самостоятельно.

Об алгоритме получения карты "Ата жолы" министерство труда и социальной защиты сообщит дополнительно.