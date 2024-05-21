Этнические, молодежные и детские: сколько всего театров в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
21 мая в Казахстане ежегодно отмечают профессиональный праздник работники культуры и искусства. Большая часть творческих коллективов страны сосредоточена именно в театрах. В эпоху гаджетов и цифровых развлечений театр остаётся уникальным и неповторимым пространством, где зрители могут непосредственно взаимодействовать с актёрами и проникнуться искусством. Сколько театров сегодня дают спектакли в Казахстане, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации, на сегодняшний день в Казахстане функционирует 67 театров. Из них 57 государственных, в том числе 11 республиканских и 46 региональных.
В числе 11 республиканских театров три этнических: уйгурский, корейский, немецкий, два театра оперы и балета, один театр балета, два театра для детей и юношества, два драматических театра, один музыкально-драматический театр.
12 театров носят статус "городской" и 31 - "областной".
Театр оперы и балета радует своими постановками жителей и гостей Шымкента. По одному казахскому музыкально-драматическому театру располагают Кокшетау, Жезказган, Кызылорда, Мангистау, Павлодар и Петропавловск. А в солнечном Туркестане таковых целых два.
Казахские драматические театры ведут свою деятельность в Атырау, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Караганде, Костанае, Жетысае и Шымкенте.
В стране имеется 9 русских драматических театров. Они расположены в Астане, Кокшетау, Таразе, Уральске, Караганде, Костанае, Павлодаре, Петропавловске и Шымкенте.
При этом всего три театра имеют как казахскую, так и русскую труппу в своём составе. Это театры Актобе, Семея и Усть-Каменогорска.
В Караганде есть театр музыкальной комедии.
Молодёжные театры работают в Астане, Атырау и Кызылорде, театры для детей и юношества – в Аркалыке и Темиртау.
В Сайраме есть узбекский драматический театр, Шымкенте - театр сатиры, столице - театр драмы и комедии.
В Казахстане насчитывают семь театров кукол. Они расположены в Астане, Алматы, Актобе, Костанае, Мангистау, Петропавловске и Шымкенте.
Единственный на страну музыкальный театр юного зрителя действует в Астане.
Примечательно, что за годы независимости в Казахстане было открыто 20 театров. Восьми театрам построены новые здания в городах Уральск, Караганды, Астана, Костанай, Усть-Каменогорск, Шымкент и Талдыкорган.
В целом, в стране большое внимание уделяется развитию театрального искусства, а также выявлению и стимулированию талантливых артистов и режиссеров.
В пресс-службе МКИ отметили, что ежегодное участие в международных конкурсах и фестивалях различных жанров и направлений, а также организация мероприятий в формате "Дней культуры" и празднование юбилейных дат играют значительную роль в этом процессе.
В 2023 году республиканские театры принимали активное участие в 27 международных и 11 республиканских фестивалях.
Больше всех участие в фестивалях принял Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова: 7 международных и 6 республиканских.
Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова участвовал в Международном театральном фестивале им. Нодара Думбадзе в Грузии.
Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова в прошлом году принял участие в театральном фестивале имени Антона Чехова в России, XIII Международном фестивале в Анталии, в международным театральном фестивале ТЮРКСОЙ в Кыргызстане, в XIX Международном театральном фестивале моноспектаклей "Альбамоно-2023" в Албании, в ІХ Международном театральном фестивале "ART-ORDO – 2023"; посвященный 100-летию народного артиста СССР Бакена Кыдыкеевой.
Артисты театра "Астана Опера" приняли участие в Международном хоровом фестивале "Хайнувка" в Польше, 71-ом Люблянском фестивале "Крижанке" в Словении, VIII Фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку", где были удостоены престижных наград.
Республиканскими театрами было организовано 31 гастролей, в том числе 12 за рубежом и 19 по стране.
В рамках дней культуры Казахстана в Узбекистане состоялись гастроли Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Также в рамках дней культуры Казахстана в Азербайджане состоялись гастроли Государственного академического казахского театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова в Баку, где азербайджанская публика с восторгом приняла спектакль "Карагоз" по пьесе Мухтара Ауэзова.
Успешно прошли гастроли Театра "Астана Опера" в России, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах; театра "Астана Балет" в Швейцарии; Республиканского государственного академического корейского театра музыкальной комедии в Корее.
Также состоялись гастроли Акмолинского русского драматического театра и Жамбылского областного казахского драматического театра имени Аскара Токпанова в столице Румынии город Бухарест, Восточно-Казахстанского областного драматического театра в Монголии; Талдыкорганского драматического театра имени Бикен Римовой в Туркменистане.
Ежегодно на подмостках казахстанских театров выходят сотни премьер. Это и музыкальные постановки, мюзиклы, классические драматические спектакли, а также современные творения молодых драматургов и режиссеров в различных эксперементальных жанрах. Каждые из этих работ вносят свой вклад в развитие культуры и искусства Казахстана, и выполняют важную воспитательную и просветительскую функцию, приобщая детей и молодежь к прекрасному.
Самое читаемое
- Президент принял главу МИД России Сергея Лаврова
- Все пассажиры погибли при крушения вертолета Раиси
- 51-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- В отношении экс-акима заведено уголовное дело в Костанайской области