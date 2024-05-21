Этнические, молодежные и детские: сколько всего театров в Казахстане

21 мая в Казахстане ежегодно отмечают профессиональный праздник работники культуры и искусства. Большая часть творческих коллективов страны сосредоточена именно в театрах. В эпоху гаджетов и цифровых развлечений театр остаётся уникальным и неповторимым пространством, где зрители могут непосредственно взаимодействовать с актёрами и проникнуться искусством. Сколько театров сегодня дают спектакли в Казахстане, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации, на сегодняшний день в Казахстане функционирует 67 театров. Из них 57 государственных, в том числе 11 республиканских и 46 региональных.

В числе 11 республиканских театров три этнических: уйгурский, корейский, немецкий, два театра оперы и балета, один театр балета, два театра для детей и юношества, два драматических театра, один музыкально-драматический театр.

12 театров носят статус "городской" и 31 - "областной".

Театр оперы и балета радует своими постановками жителей и гостей Шымкента. По одному казахскому музыкально-драматическому театру располагают Кокшетау, Жезказган, Кызылорда, Мангистау, Павлодар и Петропавловск. А в солнечном Туркестане таковых целых два.

Казахские драматические театры ведут свою деятельность в Атырау, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Караганде, Костанае, Жетысае и Шымкенте.

В стране имеется 9 русских драматических театров. Они расположены в Астане, Кокшетау, Таразе, Уральске, Караганде, Костанае, Павлодаре, Петропавловске и Шымкенте.

При этом всего три театра имеют как казахскую, так и русскую труппу в своём составе. Это театры Актобе, Семея и Усть-Каменогорска.

В Караганде есть театр музыкальной комедии.

Молодёжные театры работают в Астане, Атырау и Кызылорде, театры для детей и юношества – в Аркалыке и Темиртау.

В Сайраме есть узбекский драматический театр, Шымкенте - театр сатиры, столице - театр драмы и комедии.

В Казахстане насчитывают семь театров кукол. Они расположены в Астане, Алматы, Актобе, Костанае, Мангистау, Петропавловске и Шымкенте.

Единственный на страну музыкальный театр юного зрителя действует в Астане.

Примечательно, что за годы независимости в Казахстане было открыто 20 театров. Восьми театрам построены новые здания в городах Уральск, Караганды, Астана, Костанай, Усть-Каменогорск, Шымкент и Талдыкорган.

В целом, в стране большое внимание уделяется развитию театрального искусства, а также выявлению и стимулированию талантливых артистов и режиссеров.

В пресс-службе МКИ отметили, что ежегодное участие в международных конкурсах и фестивалях различных жанров и направлений, а также организация мероприятий в формате "Дней культуры" и празднование юбилейных дат играют значительную роль в этом процессе.

В 2023 году республиканские театры принимали активное участие в 27 международных и 11 республиканских фестивалях.

Больше всех участие в фестивалях принял Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова: 7 международных и 6 республиканских.

Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова участвовал в Международном театральном фестивале им. Нодара Думбадзе в Грузии.

Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова в прошлом году принял участие в театральном фестивале имени Антона Чехова в России, XIII Международном фестивале в Анталии, в международным театральном фестивале ТЮРКСОЙ в Кыргызстане, в XIX Международном театральном фестивале моноспектаклей "Альбамоно-2023" в Албании, в ІХ Международном театральном фестивале "ART-ORDO – 2023"; посвященный 100-летию народного артиста СССР Бакена Кыдыкеевой.

Артисты театра "Астана Опера" приняли участие в Международном хоровом фестивале "Хайнувка" в Польше, 71-ом Люблянском фестивале "Крижанке" в Словении, VIII Фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку", где были удостоены престижных наград.

Республиканскими театрами было организовано 31 гастролей, в том числе 12 за рубежом и 19 по стране.

В рамках дней культуры Казахстана в Узбекистане состоялись гастроли Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Также в рамках дней культуры Казахстана в Азербайджане состоялись гастроли Государственного академического казахского театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова в Баку, где азербайджанская публика с восторгом приняла спектакль "Карагоз" по пьесе Мухтара Ауэзова.

Успешно прошли гастроли Театра "Астана Опера" в России, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах; театра "Астана Балет" в Швейцарии; Республиканского государственного академического корейского театра музыкальной комедии в Корее.

Также состоялись гастроли Акмолинского русского драматического театра и Жамбылского областного казахского драматического театра имени Аскара Токпанова в столице Румынии город Бухарест, Восточно-Казахстанского областного драматического театра в Монголии; Талдыкорганского драматического театра имени Бикен Римовой в Туркменистане.

Ежегодно на подмостках казахстанских театров выходят сотни премьер. Это и музыкальные постановки, мюзиклы, классические драматические спектакли, а также современные творения молодых драматургов и режиссеров в различных эксперементальных жанрах. Каждые из этих работ вносят свой вклад в развитие культуры и искусства Казахстана, и выполняют важную воспитательную и просветительскую функцию, приобщая детей и молодежь к прекрасному.