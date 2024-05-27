Этнические казахи из Турции продвигают родной язык в Австрии

В последние годы казахский язык пользуется популярностью за рубежом, растёт и количество желающих его изучить в разных странах. Подробнее о развитии казахского языка за рубежом, в материале BaigeNews.kz.

Вена, Австрия

Анар Адильбекова живёт в Вене почти 4 года. По её словам, в столице Австрии живут примерно 45 семей этнических казахов. Немало и казахов, которые проживают по разным причинам в Австрии.

"Этнические казахи переехали в Вену из Турции. Их предки были выходцами из Китая. То есть казахи из Китая мигрировали через Пакистан в Турцию. Там и обосновались. Потом оттуда многие перешли в Европу. В этом году они отмечают юбилей – почти 50 лет прошло, как в Австрии поселились казахи из Турции", - рассказала она.

У многих из них китайские и турецкие имена, но идентичность свою они не теряли, несмотря на разные перипетии и переезды. Именно они часто поднимали вопрос по поводу помещения для проведения курсов казахского языка. В итоге в прошлом году при содействии посольства Казахстана в центре Вене открыли бесплатные курсы казахского языка. Занятия проводятся в языковой школе Edustream. Анар Адильбекова в качестве волонтёра преподаёт в этой школе казахский язык.

"Ко мне приходят студенты из Казахстана и этнические казахи тоже. Приходят с разным уровнем владения языком. Много детей казахстанцев. Количество людей всегда разное. Бывает, запишутся, но не всегда посещают. Причина – многие работают, учатся и так далее. Но есть ученики, которые стараются вообще не пропускать", - отметила она.

При этом она отмечает, что большой заинтересованности со стороны иностранцев пока не было.

"Были русские студенты, но австрийцев не было. Как-то выходил на связь блогер-японец, хотел записаться", - вспоминает она.

К сожалению, на данном этапе сложно с книгами и материалами. Фонд "Тіл қазына" выпустил книги по изучению казахского языка для иностранцев. До Вены пока дошёл только электронный вариант.

Анар Адильбекова уверена, что со временем количество желающих выучить казахский язык вырастет.

"Это, скорее всего, вопрос времени и обширного распространения информации. Моё мнение, чтобы вызвать интерес иностранца к казахскому языку, нужно начинать говорить в самом Казахстане на казахском языке. К сожалению, иностранцы понимают, что достаточно знать русский язык для Казахстана. Поэтому сперва мы казахи должны говорить между собой на казахском. Тем самым мы сможем поднять статус и востребованность нашего языка за рубежом. Хочу отметить, что меня в последнее время радует наша молодежь. Многие начали проявлять интерес к родному языку", - делится мнением Адильбекова.

Баку, Азербайджан

Алиби Бейсенов - студент второго курса факультета международных отношений Азербайджанской дипломатической академии.

Он рассказал, что пользуется родным языком в Азербайджане при коммуникации с другими студентами из Казахстана или при сотрудничестве с Посольством Республики Казахстан. Помимо этого, он общался на казахском представителями Кыргызстана ввиду схожести языков.

"В основном, родной язык я использую в общении со студентами, в том числе, когда мы выходим на связь с домашними, разговариваем с родителями, с семьей по видео, и аудио связи", - рассказывает студент.

Часто окружающие Алиби выражают заинтересованность его родным языком.

"Безусловно, студенты интересуются нашим языком. В основном интересуются сами азербайджанцы, удивляются схожести наших языков. Помимо них, интересуются также представители тюркских стран, таких как Турция, Узбекистан, Таджикистан. Основной контингент, для которых наш язык представляет интерес - международные студенты, чаще всего приезжающие в наш университет по обмену из стран дальнего зарубежья. Отдельные слова и фразы пытаются узнать французы, итальянцы, а также выходцы из тюркских стран", - сказал Бейсенов.

При этом Алиби с удовольствием учит всех желающих казахскому языку. Из запоминавшихся случаев – попытка студентов-грузин выучить слово “қанағаттандырылмағандықтарыңыздан”. Алиби говорит, что у них получилось.