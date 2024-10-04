Этический кодекс судьи примут в Казахстане

Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на IX съезде судей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Имеют место факты нарушения судейской этики, которые тоже сильно подрывают авторитет судебной власти. При этом не всегда судейское сообщество своевременно реагирует на них. Так быть не должно. Поэтому поддерживаю принятие на сегодняшнем съезде нового Этического кодекса судьи. Уверен данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе", – сказал президент.