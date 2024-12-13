Этап серии World Tour по шорт-треку: казахстанские команды вышли в полуфинал
Забеги 1/2 финала намечены на 14 декабря.
Сегодня, 15:53
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Сегодня, 15:53Сегодня, 15:53
88Фото: НОК РК
В Сеуле (столица Южной Кореи) 13 декабря начался очередной этап серии World Tour по шорт-треку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
В первый день состоялись квалификационные раунды международного турнира.
"Двум командам Казахстана удалось выйти в полуфинал соревнований. Промежуточного успеха добились мужской и женский составы в эстафетах", - говорится в сообщении НОК.
Забеги 1/2 финала намечены на 14 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские хоккеистки проиграли команде Словакии.