В Сеуле (столица Южной Кореи) 13 декабря начался очередной этап серии World Tour по шорт-треку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В первый день состоялись квалификационные раунды международного турнира.

"Двум командам Казахстана удалось выйти в полуфинал соревнований. Промежуточного успеха добились мужской и женский составы в эстафетах", - говорится в сообщении НОК.

Забеги 1/2 финала намечены на 14 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские хоккеистки проиграли команде Словакии.