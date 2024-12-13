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Этап серии World Tour по шорт-треку: казахстанские команды вышли в полуфинал

Забеги 1/2 финала намечены на 14 декабря.

Сегодня, 15:53
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НОК РК Сегодня, 15:53
Сегодня, 15:53
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Фото: НОК РК

В Сеуле (столица Южной Кореи) 13 декабря начался очередной этап серии World Tour по шорт-треку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В первый день состоялись квалификационные раунды международного турнира.

"Двум командам Казахстана удалось выйти в полуфинал соревнований. Промежуточного успеха добились мужской и женский составы в эстафетах", - говорится в сообщении НОК.

Забеги 1/2 финала намечены на 14 декабря. 

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские хоккеистки проиграли команде Словакии.

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