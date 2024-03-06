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Этап Кубка мира по фристайлу пройдёт в Алматы

Сегодня, 18:35
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НОК РК Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
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Фото: НОК РК

С 8 по 10 марта на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы пройдёт этап Кубка мира по фристайлу. Представлен состав казахстанской сборной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК. 

В программу соревнований включены могул, параллельный могул и лыжная акробатика.

Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

  • Женщины (могул): Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Юлия Феклистова, Анастасия Ларионова;
  • Мужчины (могул): Павел Колмаков, Антон Бондарев, Максим Емельянов, Федор Бугаков, Денис Раструба, Семен Русаков;
  • Женщины (лыжная акробатика): Ардана Маханова, Аделина Омирзакова;
  • Мужчины (лыжная акробатика): Шерзод Хаширбаев, Иван Романов, Уланбакир Омирзаков, Динмухамед Райымкулов.

Прямые трансляции с этапа Кубка мира в Алматы будут доступны на телеканале Qazsport.

Тренер Елена Круглыхина рассказала о готовности спортсменов к домашнему этапу Кубка мира.

"Кондиции для домашнего этапа Кубка мира самые-самые. Сезон у нас проходит ровно, без каких-либо сюрпризов. Восстановление у травмированных спортсменов ещё в процессе. Тем не менее, всё проходит просто супер, вовремя и без каких-либо проблем. Основные задачи на этап - порадовать болельщиков и фанатов, выиграть и показать шоу, потому что спорт - это эмоции в чистом виде. Конечно, мы будем защищать честь страны", - сказала она.

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