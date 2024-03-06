Этап Кубка мира по фристайлу пройдёт в Алматы

С 8 по 10 марта на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы пройдёт этап Кубка мира по фристайлу. Представлен состав казахстанской сборной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК.

В программу соревнований включены могул, параллельный могул и лыжная акробатика.

Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Женщины (могул): Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Юлия Феклистова, Анастасия Ларионова;

Мужчины (могул): Павел Колмаков, Антон Бондарев, Максим Емельянов, Федор Бугаков, Денис Раструба, Семен Русаков;

Женщины (лыжная акробатика): Ардана Маханова, Аделина Омирзакова;

Мужчины (лыжная акробатика): Шерзод Хаширбаев, Иван Романов, Уланбакир Омирзаков, Динмухамед Райымкулов.

Прямые трансляции с этапа Кубка мира в Алматы будут доступны на телеканале Qazsport.

Тренер Елена Круглыхина рассказала о готовности спортсменов к домашнему этапу Кубка мира.