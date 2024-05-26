Этап Кубка Азии по триатлону в Бурабае: кто завоевал лицензию на Летние Олимпийские игры

Этап Кубка Азии по триатлону проходит в курортном посёлке Бурабай Акмолинской области. Сюда съехались сильнейшие спортсмены из 12 стран – Китая, Германии, Ирландии, Египта, Чехии, Зимбабве и так далее. Если вчера, 25 мая, соревновались атлеты категорий Elite и Juniors, то сегодня, 26-го, – Age (любители разных возрастных категорий). В первый день порадовали результаты казахстанских юниоров, огорчила – "элита". Но главным разочарованием стало то, что именитый триатлонист из Акмолинской области Аян Бейсенбаев уступил олимпийскую лицензию сопернику из Гонконга, передаёт BaigeNews.kz.

Погода подкорректировала программу

Программа мультиспортивной гонки стандартная – полтора километра плавания в открытой воде местного озера Боровое, далее 40 км велогонки и десять – бега по трассе. Но погода внесла в регламент свои коррективы. Как пояснил главный судья соревнований Сергей Пихидько, технический делегат долго думал, давать ли разрешение на курс на воде.

"Она была очень холодная, и температура воздуха достаточно низкая. Старт пришлось дважды передвигать, в общей сложности на два с половиной часа: ждали, чтобы температура воздуха и воды поднялась. И она поднялась, в итоге технический делегат сократил дистанцию плавания – с 1,5 тысячи до 750 метров. А так стоял вопрос, чтобы отменить плавательный сегмент и дать спортсменам пробежать дуатлон, то есть этап бега, этап велогонки и затем ещё один этап бега. Это в мировой практике, если погода не позволяет плавать, практикуется", – пояснил Сергей Григорьевич.

В категории Elite стартовали примерно 40 человек – порядка 30 мужчин и 12 девушек. Результаты акмолинцев здесь, по мнению главного судьи, который, к слову, тренирует юниоров-триатлонистов в школе олимпийского резерва в Кокшетау, оставляют желать лучшего. Так, известно, что именитый спортсмен Аян Бейсенбаев занял лишь 11 место, Максим Шмулич – 12-е, Меирлан Искаков – 14-е. Но порадовал Арлан Жанабаев из Кокшетау, принесший в Казахстане в "элите" бронзовую медаль.

В тройку призеров в Elite также вошли казахстанцы Дарын Конуспаев (Актобе) и Александр Тен (Алматы).

Шанс завоевать лицензию на Олимпийские игры в Париже

Но больше всего главного судью расстроил тот факт, что именитый акмолинский триатлонист из Кокшетау Аян Бейсенбаев на этом Кубке Азии не смог завоевать лицензию на предстоящие Летние Олимпийские игры. Они, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

"Я надеялся, что Аян завоюет лицензию, но увы. Я не могу делать какие-то выводы и заключения, потому что я не его тренер. Они с Юрием Соловьёвым потом, естественно, сядут, побеседуют. Обдумают, где допустили ошибку, почему так получилось. Может, мандраж, волнение – это моё мнение, я не могу утверждать. Теперь Аяну предстоит готовиться к следующему олимпийскому циклу, но это четыре года ждать. Олимпийские игры пройдут в США", – отметил Сергей Пихидько.

Олимпийскую лицензию Бейсенбаев уступил триатлонисту из Гонконга. От девушек в Париж из Казахстана в этом виде спорта, как сообщил главный судья соревнований, отправится Екатерина Шульгина.

Фейерверк на пьедестале

Александр Тен из Алматы принёс Казахстану пятое место, ещё один триатлонист из южной столицы – Егор Крупяков – стал девятым. Эти соревнования – первые для Александра в категории Elite.

"Я занимался многими видами спорта, начинал с гимнастики, с прыжков в воду. Кандидат в мастера спорта по регби. Сейчас мастер спорта по триатлону и буду развиваться в этом виде спорта. Сегодня мой дебют можно сказать в "элите". Осложнила погода, на какое-то время мы "повисли в воздухе" по плаванию, это сказалось на духе, настрое. Но мы были готовы, сделали всё что могли. Конечно, не стопроцентно доволен собой, есть над чем работать, были ошибки. Но в спорте всегда есть над чем работать", – заключил алматинец.

В тройку лидеров в Elite вошли спортсмены из Германии ("золото"), Ирландии ("серебро") и Китай ("бронза"). Им организаторы вручили цветы и по традиции шампанское – награждение превратилось в зрелищный, сверкающий фейерверк. Не можем не отметить, что видеть чемпионов на пьедестале, употребляющими алкоголь, непривычно. Кроме того, хотелось бы видеть с цветами и казахстанцев, блестяще выступивших в Juniors.

"Золото" в день рождения

Да, юниоры на этапе Кубка Азии в Боровом выступили отлично. В частности, среди акмолинцев первое место в своих возрастных категориях завоевали Никита Дубицкий, Алмас Савет, второе – Юлиана Петрова, третье – Анель Исабаева, Арина Давыдова.

Так, например, Алмас Совет из Кокшетау "золото" родной стране принёс в день своего 17-летия.

"Сегодня мне исполнилось 17 лет, и эта медаль на престижных соревнованиях – безусловно, лучший презент. В триатлоне я с восьми лет, спасибо родителям за поддержку материальную, эмоциональную. Они всегда рядом. Причём благодарю родителей не только свих, но и других спортсменов из нашей школы олимпийского резерва. Мы – одна семья и одна команда. Мечтаю стать олимпийским чемпионом и постепенно иду навстречу этой цели", – поделился молодой человек.

Папа чемпиона Ержан Усманов признался, что тоже мечтает об Олимпийских играх для сына.

"Мечта любого родителя – чтобы его чадо представило свою страну на столь престижной площадке. У нас четверо детей – трое сыновей и одна дочь. Все занимаются спортом, кроме самого младшего, ему пока всего пять. Чтобы достичь успеха – важно чтобы у ребёнка был интерес. И как только мама с папой его почувствуют, важно поддержать. Кроме финансовой, очень важны моральная, психологическая поддержка – это в большей степени. Дети очень этим воодушевляются и выдают такие результаты, как наш сын сегодня. А наша школа – да, очень дружная. Мы все здесь с восьми утра, на свежем воздухе в Бурабае, болеем не только на Кокшетау, но на весь Казахстан", – отметил мужчина.

Ещё один победитель в категории Juniors – Никита Дубинский

"Из-за погоды нам сократили дистанцию, и мы делали суперспринт – 350 метров плавания, 10 км вело и 2,5 метров – бег. Триатлоном занимаюсь с 10 лет, для меня это вид спорта, который невозможно разлюбить. Где вижу пик своей спортивной карьеры? Не могу пока сказать, понимаю одно: главное – трудиться, а там всё будет. Дорогу осилит идущий, победит сильнейший", – подчеркнул Никита. "Сын мечтает стать олимпийским чемпионом, он от скромности не сказал. От нас важна поддержка, но самое главное – старания спортсменов и работа тренера. Низкий поклон им", – поблагодарила Оксана Гусева.

26 мая Кубок Азии продолжили состязания в категории Age – среди триатлонистов любителей. Подвести окончательные итоги международных соревнований ещё только предстоит.



Фото Асель Турар