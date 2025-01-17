Эта зима для казахстанцев может стать самой тёплой за полвека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Декабрь уже побил температурный рекорд – погода в большинстве регионов страны превысила норму на 1-6 градусов. Месяц стал самым тёплым за последние 47 лет, заявили синоптики. Даже на севере страны было необычно тепло.

"Средняя за месяц температура воздуха по области составила 8-9 градусов мороза, что выше нормы на 4-6 градусов. В Петропавловске 19 декабря столбик термометра поднимался до отметки плюс 1,3 градуса. Тем самым был перекрыт рекорд 1978 года, когда температура воздуха днем наблюдалась плюс 0,8 градуса", – отмечает начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП "Казгидромет" по СКО Гульзат Газизова.

В это время года на севере толщина льда на реках обычно составляет как минимум 50 сантиметров. А в Петропавловске она сейчас всего 15. Из-за этого в городе даже пришлось менять привычное всем место для традиционных купаний на Крещение. Теперь праздничный обряд будет проходить в посёлке неподалеку.

По словам Гульзат Газизовой, крещенских морозов, к которым привыкли жители СКО – минус 30 и ниже, в этом году не ожидается.

Синоптики обещают, что вторая половина января будет тёплой, хотя погода ожидается неустойчивая (ветер, гололёд и туман). В ближайшие дни на севере и востоке днём ожидается до минус 5. А вот на юге и юго-западе Крещение и вовсе пройдёт при плюсовых значениях. Похолодание по всей стране наступит только на следующей неделе.