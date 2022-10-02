Эта спасительная демаркация: Как определение границ защищает от войны

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Протяженность казахстанской государственной границы по суше составляет более 13 тысяч километров, а по воде – 1730 километров. Обладая такой огромной площадью и протяженными границами, очень важно правильно и вовремя эти границы определить и закрепить их документально. А это довольно сложный и долгий процесс, требующий реальных дипломатических талантов, передаёт BaigeNews.kz.

С момента выхода из Советского Союза Казахстану как независимому государству в первую очередь было важно очертить свою территорию и заявить миру об этом, при этом не обидев соседей и с учетом интересов проживающих на границе жителей. Наша страна с исторической задачей справилась.

Хотя, конечно, не всем постсоветским странам удалось решить эту проблему полностью: наши соседи Кыргызстан и Таджикистан, Азербайджан и Армения до сих пор испытывают отнюдь не фантомные боли от ошибок прошлого.

Избегая будущих конфликтов

Еще находясь в составе СССР, у Казахстана и других республик были определены свои административные границы, но при выходе из Союза и в условиях независимости были необходимы государственные границы.

Как показала практика, не все правовые акты соблюдались в случае, если оставлять административное разграничение, кроме того, были спорные территории, принадлежность которых нужно было определить обязательно, чтобы избежать конфликтов в будущем.

Еще в 1990 году, до распада Союза, на союзные страны были наложены обязательства, касающиеся территориальных вопросы.

Каждое государство должно было взаимно признавать и уважать территориальные целостности друг друга "в ныне существующих в рамках СССР границах".

Эта формулировка также включала в себя не только признание целостности территории, но и нерушимости границ.

После того, как республики одна за другой стали покидать Советский Союз и обретать независимость, возникла необходимость создания некого объединения, но уже на правах независимых государств. Так появился СНГ, условия которого требовали оформления границ в рамках международно-правовых отношений стран-участниц.

21 декабря 1991 года в Алматы лидеры 11 стран подписали документ, который описывал цели и принципы Союза Независимых Государств – Алматинская декларация. Она вошла в основу общих правовых документов, закрепивших принципы признания административно-территориального разграничения бывшего СССР.

Позже были подписан ряд других соглашений, соблюдающих целостность территорий, неприкосновенности границ и суверенитета государств-участниц СНГ. Исходя из ряда документов и деклараций стороны признали административное разделение союзных республик за основу на пограничных переговорах.

Во время этих переговоров дипломатам и представителям соседствующих стран приходилось очень аккуратно и справедливо решать вопросы территорий, так как в некоторых регионах границы были прозрачными. Чтобы установить конкретику, переговорщики искали приемлемые решения с учетом национальных и экономических интересов, производя паритетный раздел и обмен площадями.

Таким образом, Казахстан смог обзавестись "правильными" соседями, которые не посягают на суверенитет, не нарушают границ, уважают национальные особенности и территориальную целостность.

Правда, стоит признать, что вопрос определения границ с соседними странами решался не один год. Благодаря тем эффективным переговорам, сегодня Казахстан спокойно ведет торговые и политические отношения с приграничными государствами, а казахстанцы беспрепятственно пересекают границу, и нет никаких конфликтов с соседями за территорию.

Казахстану удалось мирно и дипломатично достичь согласия в процессах делимитации и демаркации границ с Россией, КНР, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.



Азербайджан и Армения: новая битва за Карабах



К сожалению, именно территориальный вопрос чаще всего становится причиной войны. Наглядный пример – конфликт между Арменией и Азербайджаном, жертвами которого стали десятки тысяч человек. Первая Карабахская война началась еще в 1992 году, и продолжается до сих пор. Временами утихает, но проблема при этом не решается.

Последние военные действия проходили там совсем недавно – в сентябре этого года. Ночью 13 сентября в зоне азербайджано-армянской границы начались бои между армянскими и азербайджанскими войсками. Армения и Азербайджан начали обвинять друг друга в эскалации. Атаке подверглись военные формирования вблизи городов Варденис, Горис, Сотк и Джермук. Азербайджан назвал это ответом на армянские провокации, утверждая, что армянская сторона заминировала участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогой снабжения.

К счастью, на этот раз конфликт удалось решить быстро – стороны договорились о прекращении огня 14 сентября.

Точных данных о жертвах не сообщается, однако по некоторым имеющимся данным, погибли и без вести пропало 204 армянских и 80 азербайджанских военнослужащих.

Отсутствие конкретных дипломатических соглашений не дает поставить точку в армяно-азербайджанском конфликте, хотя еще осенью 2020 инцидент, казалось, был исчерпан.

Россия ввела миротворцев, а спорная территория должна была отойти Азербайджану. Однако две страны продолжают вести кровопролитную войну как при помощи тяжелой техники, так и в информационном поле, до сих пор.



Кыргызстан и Таджикистан: 30 процентов спорных границ



Еще один печальный пример нерешённого территориального вопроса – конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Он также, как и Карабахский конфликт, существует уже не один год, а причина тому – споры на приграничной территории. Новое обострение отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном произошло 14 сентября 2022 года.

Тогда Кыргызстан обвинил Таджикистан в использовании реактивных систем залпового огня и военной авиации в зоне конфликта. В свою очередь Таджикистан заявил, что Кыргызстан атакует тяжелым вооружением приграничные села.

Между двумя странами граница составляет всего 900 километров, но почти половина этой территории не демаркировано, то есть не обозначено соответствующими знаками и столбами. Близ границы находится водораспределительный пункт "Головной" – он расположен между таджикским селом Ходжа Аъло и кыргызским аулом Кёк-Таш.

Местные жители не могут беспрепятственно проходить к водному источнику, что и стало началом спора. К слову, конфликтуют две страны почти за 30 процентов длины границы.

На данный момент конфликт удалось урегулировать, но он привел к следующим жертвам: убиты 55 человек, пострадали 177 человек.

Человеческие жизни становятся расплатой за то, что лидеры и дипломаты двух стран не могут договориться о территориальном разделении и провести делимитацию и демаркацию границ, как когда-то это сделал Казахстан на протяжении всей своей границы со всеми соседними странами.