Эстонский акробат перешел по канату из Азии в Европу
Сегодня, 07:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:25Сегодня, 07:25
149Фото: THT Haber
Эстонский акробат Яан Руз перешел по натянутому в Стамбуле через пролив Босфор канату из Азии в Европу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на THT Haber.
Канат длинной 1074 метра был натянут на высоте 165 метров. Акробат прошел это расстояние за 47 минут.
"Таким образом, Руз стал первым человеком, совершившим трансконтинентальный переход по канату", - сообщает портал.
Сам Яан Руз сказал, что для него это стало "уникальным местом для прогулок".
"Я вошел в историю, поэтому я очень счастлив", - заявил он.
Самое читаемое
- Сообщение об изнасиловании трёхлетней девочки проверила полиция в ЗКО
- Кабинка аттракциона с пассажирами рухнула в Караганде
- Бек Нурмаганбет отправил в нокаут Джошуа Конли
- Как это было: команда Димаша Кудайбергена поделилась яркими фото с концерта в Астане
- Заморозки и туман: в некоторых регионах Казахстана снова объявлено штормовое предупреждение