Эстонский акробат перешел по канату из Азии в Европу

Эстонский акробат Яан Руз перешел по натянутому в Стамбуле через пролив Босфор канату из Азии в Европу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на THT Haber.

Канат длинной 1074 метра был натянут на высоте 165 метров. Акробат прошел это расстояние за 47 минут.

"Таким образом, Руз стал первым человеком, совершившим трансконтинентальный переход по канату", - сообщает портал.

Сам Яан Руз сказал, что для него это стало "уникальным местом для прогулок".