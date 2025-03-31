Больше всего погибших сайгаков обнаружено в ареале естественного обитания этих животных: в области Улытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях, передает BaigeNews.kz.

Директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко предполагает, что сайгаки погибли в результате зимнего падежа.

Он отмечает, что гибель этих животных – естественный процесс, если происходит в умеренном количестве. В среднем сайгаки живут около пяти лет в природе, без дополнительных осложняющих факторов.

"Естественная смертность сайгаков составляет примерно 20% популяции в год. То есть ежегодно происходит обновление пятой части поголовья. Сайгаки умирают по разным причинам: от старости, болезней, нехватки пищи, хищников и других факторов.

Обычно не менее половины этих потерь приходится на зимний период – самое тяжелое время в жизни сайгаков. Низкие температуры и нехватка кормов из-за снега делают зиму особенно сложной, и даже миграции не всегда помогают.

Кроме того, после сезона спаривания смертность среди самцов значительно возрастает. По данным прошлых исследований, от 5% до 80% активных гонных самцов могут погибнуть после брачного периода, особенно в тяжелые зимы", – объясняет эксперт.

При этом он отмечает, что нельзя полностью исключать вероятность массовых заболеваний. Однако, по его мнению, в данном случае речь не идет о массовой гибели, так как на видео запечатлено сравнительно небольшое количество сайгаков.

"Есть два варианта. Либо сайгаки вышли на тонкий лед, который не выдержал их вес, проломился, и они утонули. Такое случается в природе: если большая группа животных выходит на лед, он может под ними треснуть. Это естественный процесс. Другое дело, что плохо, когда их тела остаются в воде, делая ее непригодной для питья.

Эту проблему нужно решать – трупы следует вылавливать и утилизировать. Но это уже отдельный вопрос.

Тем не менее, пока нет доказательств обратного, происходящее остается в рамках естественных процессов. Искать возможные причины отравления или других аномальных факторов имеет смысл только в случае действительно массовой гибели", – поясняет эксперт.

Он также исключает вероятность браконьерства. По его словам, охрана сайгаков находится на хорошем уровне, а для этого созданы все необходимые условия, включая качественную экипировку.

"В данном случае говорить о браконьерстве не приходится, ведь эти трупы никто не прячет. Даже если сейчас находят останки с отпиленными рогами, с большой вероятностью это сделали уже после их гибели. В целом, охрана сайгаков на данный момент организована достаточно хорошо: инспекторы обеспечены техникой, экипировкой, вооружением и связью", – поясняет эксперт.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов также считает, что смерть животных связана с естественными причинами. По его словам, каждый год после зимы можно обнаружить трупы сайгаков.

"Сейчас начинают обнаруживать, более того, по мере схода снега, и будут обнаруживать и в других местах, естественно. То есть просто при такой громадной численности, ну и соответственно, и отход большой. Выглядит в большинстве. Но это никак не массовая гибель, как пытаются показать", - говорит эксперт.

По его словам, в апреле прошлого года были проведены учетные работы по всему ареалу сайгаков, и их численность составила 2,8 миллиона особей. Основная часть популяции обитает в Западном Казахстане — более 1,5 миллиона. В Бетпак-Дала их насчитывается порядка 1 миллиона, а самая малочисленная группировка находится на Устюрте — около 60 тысяч особей.

Кроме того, сейчас формируется новая популяция в Павлодарской области, которая ранее не учитывалась. По некоторым данным, там обитает значительное количество сайгаков, но точных цифр пока нет.

"Важно учитывать, что учет проводился до начала сезона окота. После него численность могла увеличиться на 25–30%. Однако дальнейший рост популяции зависит от уровня смертности. В природе существует закономерность: в первый год жизни погибает в среднем 70% молодняка. Если погодные условия неблагоприятные, смертность будет выше, если хорошие – выживет больше детенышей", - сказал эксперт.

Он добавил, что очередные учетные работы начнутся примерно через полтора месяца после выделения финансирования. Тогда можно будет точно сказать, сколько сайгаков в этом году.