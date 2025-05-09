В Ботаническом саду Астаны состоялась торжественная церемония открытия легкоатлетической эстафеты, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Масштабное мероприятие объединило около 500 участников — учащихся из 19 столичных школ, 9 колледжей и 4 вузов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Соревнования прошли в атмосфере патриотизма и уважения к подвигу героев, отдавших жизни за мирное будущее. Участие в эстафете приняли юноши и девушки, прошедшие медицинский осмотр и продемонстрировавшие необходимый уровень физической подготовки.

"Эстафета проводится с момента обретения независимости, и в этом году впервые проходит на территории Ботанического сада. В прошлом году маршрут пролегал в Триатлон-парке. В 2025 году мы увеличили дистанцию до 4 километров — в 2024 году она составляла 2300 метров. Это стало серьёзным испытанием для команд. Каждая команда из 14 человек преодолевает маршрут в 14 этапов. Уверен, эстафета станет не только спортивным, но и важным воспитательным событием, объединившим молодёжь в честь великой даты — Дня Победы, — рассказал Хамзин.", — сказал главный судья соревнований Даулет Хамзин.

Команды из 14 человек преодолевают дистанцию в 14 этапов. Победители и призёры будут определены в трёх категориях: среди школьников, студентов колледжей и вузов. Соревнования продолжатся в течение дня.