Есть возможность узнать мнение каждого — представитель СВМДА о референдуме

Участники международных миссий наблюдателей продолжают делиться своими впечатлениями о ходе голосования на в столице, передает BaigeNews.kz.

Представитель СВМДА Султан Амирханов следит за проведением референдума в Казахстане впервые. На одном из брифингов для средств массовой информации он отметил ряд вещей, которые запомнились ему лучше всего. Например то, что наблюдатели на этом референдуме могут следить не только за ходом голосования, но и за подсчётом голосов.

"Мы были на участках с самого утра и планируем продолжить работу. Конечно, все будет зависеть от нашего графика. Ну, а если говорить о том, что запомнилось еще, то мне понравился подход к людям с особыми потребностями и тем, кто по состоянию здоровья не смог приехать и проголосовать. В таком случае участники комиссии в сопровождении наблюдателей могут взять опечатанную урну и приехать к человеку домой. Таким образом, есть возможность узнать мнение каждого. Это и есть всецелостность голосования", — отметил Султан Амирханов.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

После голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны, а также главы министерств.

Ранее глава миссии наблюдателей СВМДА Чжан Лин рассказала, что удивило ее на участках голосования больше всего.

А глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что референдум по строительству АЭС в Казахстане проходит в атмосфере открытости и прозрачности.