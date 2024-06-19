Есть силы, которым выгодно запустить обвинения в адрес Казахстана - пресс-секретарь Токаева

"Какая же "кость"? Глава государства никогда не интересовался и не смотрел передачи этого ресурса. В Казахстане действуют десятки, если не сотни, подобных каналов, сайтов самой разной направленности. И ничего, продолжают свою деятельность. Что касается указанного ресурса, то он никогда не оказывал особого влияния на внутреннюю информационную повестку. Более того, многие узнали о его существовании только сейчас, после того, что случилось в Киеве", - отметил Берик Уали.

Он также предположил, что есть силы, "которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики".

По словам Берика Уали, поскольку преступление было совершено на территории Украины, следствие будет проводиться ведомствами этой страны.