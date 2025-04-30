Министр здравохранения Акмарал Альназарова, в кулуарах Мажилиса сообщила о том, что ведомство рассматривает предложение о расширении возрастных границ для вакцинации от ВЧП, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня поднимаются вопросы — как со стороны депутатов, так и со стороны населения — о необходимости вакцинации не только девочек, то есть не ограничиваться полом, а прививать также и мальчиков. Поступают предложения расширить возрастные рамки и не ограничиваться 11 годами. Международный опыт показывает, что вакцинация начинается с 9 лет. Рассматриваются предложения", - сказала министр.

Также журналисты спросили главу ведомства о том, есть ли возможность вакцинироваться взрослым женщинам на коммерческой основе? И когда такая возможность появится?

Министр ответила, что вопрос прорабатывается.

"На сегодняшний день из республиканского бюджета — как в прошлом году, так и в текущем — выделены средства на вакцинацию конкретного декретированного контингента, определённого приказом Министерства здравоохранения. Это девочки 11 лет.

Всё, что выходит за эти рамки — вне зависимости от пола — требует либо дополнительных средств, либо дополнительной проработки. Этот вопрос находится у нас в работе", - ответила министр.