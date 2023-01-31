"Есть нефть, а остальное купим". Экономисты о продовольственной инфляции в Казахстане

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Индекс потребительских цен на товары и услуги по Евразийскому экономическому союзу в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года составил 100,8 процентов, с декабрем 2021 года – 112,9 процентов.

Выше, чем в других странах ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане – на 25,3 процента. При этом в отличие от своих соседей, которые в силу геополитических событий находятся под прямой санкционной блокадой, по Казахстану удалили лишь косвенные санкции. Почему наша экономика так сильно пострадала и чем это грозит стране в дальшейшем, казахстанские экономисты рассказали корреспонденту BaigeNews.kz.

"Я бы не стал говорить, что в Казахстане сейчас наблюдается финансовый кризис – экономика показывает положительный рост ВВП, и высокие цены на экспортные товары нашей страны, в первую очередь нефть, находятся на высоком уровне, что также поддерживает экономику и поступления в бюджет. Однако есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Первый – это высокая инфляция. Действительно, среди стран ЕАЭС в 2022 году самая высокая инфляция наблюдалась в Казахстане. У нас она составила 20,3 процентов, в Кыргызстане – 14,7 процентов, в Беларуси – 12,8 процентоа, в России – 11,9 процентов и в Армении – 8,3 процента", – рассказал экономический обозреватель Юрий Масанов.

Он отметил, что связан рост цен в основном с внешней средой. Не секрет, что Казахстан импортирует значительные объемы продовольственных товаров, не говоря уже о сложной продукции, такой как автомобили и оборудование, что влияет на их цены на отчественном рынке.

"Импорт продуктов из России подорожал из-за резкого укрепления рубля к тенге на фоне конфликта в Украине (это отдельная тема для разговора, как в условиях санкций и изоляции от мировой финансовой системы Россия смогла укрепить свою нацвалюту). Что касается ввоза товаров из дальнего зарубежья, то в странах-партнерах по торговле наблюдается уже своя инфляция из-за роста цен на энергоносители. И это приводит к импорту инфляции – товары дорожают там, где их производят, и этот рост накладывается уже на наши цены. Также свой вклад вносит изменение логистики. К настоящему моменту многие маршруты поставок уже перестроены, но в течение 2022 года с этим были проблемы – и соответственно, нехватка поставки товаров или удорожание из-за отправки по новым, более дорогим маршрутам", – утверждает эксперт.

Тем не менее он считает, что экономический рост в Казахстане продолжится, а пик инфляции наступит в первом квартале 2023 года, затем пойдет на спад. Не в последнюю очередь это произойдет благодаря действиям госаппарата по поддержке экономики, а также появлению новых проектов в агропроме и промышленности.

"Еще нельзя забывать о мерах нашего центробанка по сдерживанию инфляции через повышение базовой ставки, что не позволило инфляции быть еще выше, чем она сейчас. Ну и нужно помнить, что высокие цены на сырье – это большая поддержка для экономики и бюджета. В ближайшее время спада на этом рынке не ожидается, поэтому мы будем чувствовать себя хорошо", – резюмировал Масанов.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов также считает, что на экономическую ситуацию в стране влияет высокая инфляция. В первую очередь продуктовая инфляция.

"Потому что долгое время, к сожалению, сельхозотрасль была в упадке, а государство концентрировалось на других отраслях – на нефтедобычи, металлургии и так далее. Почему у предыдущих нескольких правительств было мнение, что "есть нефть, а остальное купим". То есть они восполняли недостатки продовольствия с помощью экспортных доходов. Поэтому вполне логично, что за десять-пятнадцать лет мы попали в полную зависимость от импорта продовольствия. Чем больше государство вмешивалось в развитие сельскохозяйственной отрасли, тем хуже она развивалась", – добавил он.

По его словам, вливаемые огромные денежные потоки, часто уходили совсем не туда, где они требовались. Именно поэтому в Казахстане сейчас очень мало продуктов питания. В Республики Беларусь, например, куда больше таких производств, причем зачастую государство самостоятельно запускает подобные предприятия. В отличии от казахстанской – эта тактика показала свою эффективность.

Казахстанский экономист Андрей Чеботарев отметил, что косвенные санкции оказываются на текущую ситуацию в стране лишь небольшое влияние. А в росте цен на продовольственные товары в основном виноват курс валют.

"В основном это курс к российскому рублю, который в моменте падал более чем на 52 процента. Когда он с марта прошлого года поднялся почти до девяти тенге. Сейчас чуть-чуть полегче, но так как мы импортозависимая экономика в отличии от России и Беларусии, которые прокармливают себя самостоятельно, мы покупаем многие продукты за рубежом. И поэтому когда курс падает, соответственно, они растут в цене. Поэтому здесь виноваты не санкции, а наш курс. И на мой взгляд одна из ошибок Нацбанка РК по сдерживанию инфляции было допущение опускание курса в марте до 512 тенге за один доллар. Психология потребителей и в целом граждан такова, что увидев один раз падение до такой планки, люди больше не верят, что тенге может снова окрепнуть", – рассказал он.

Поэтому люди не верят, когда видят, что курс вернулся на 460 тенге за доллар, и ждут его нового обрушения. Но этот пессимизм безоснователен, считает Чеботарев.